NG.kz В этом году начнется строительство нового водопровода в селах Боровское и Первомайское Мендыкаринского района



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:12 Об этом 2 февраля, на отчетной встрече с населением, рассказал аким района Виктор ИОНЕНКО. Проект реконструкции системы водоснабжения в райцентре и примыкающем к нему Первомайском стоит 2 млрд 355 млн тенге.

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