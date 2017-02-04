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§ NG.kz
Заседание правительства: "разбор полетов" продолжался 3,5 часа
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27039
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с проводимыми в Казахстане новыми назначениями, реформами и озвученным президентом страны посланием расширенное заседание правительства 3 февраля было более чем актуальным.
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денис
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ,что делать с сиканомленными деньгами? В карман! Осваивать надо))) крылатых коней, борджры мраморные на показательных улицах для комиссии, столбы менять, мостики строить))) куда еще девать неосвоенные)))

денис
Re: Заседание правительства: "разбор полетов"...




Отправлено: 04.02.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот, и еще назначен козел отпущения,на которого взлагают надежды,будет потом на кого все спереть. Главное , человек образован и знает англицкий)
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