Моше Re: Жолпол опять могут останавливать просто так? #48





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3967

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:53 Тебе, автор, следовало идти до конца и требовать разъяснить причину остановки, проверка документов ею быть не может. Их перевели в режим автопатрулирования и могут останавливать только в случае нарушения, с которым обязаны ознакомить. А это тупо развод на лоха. Голодные они. Но ты взял и показал, хотя для начала мог добиться внятной причины, если Ее не было - мог бы с ними дальше и не разговаривать, остальное - через звонок в усб и прокуратуру.

А вас, пишущих, что ничего страшного, читать тошно. Соблюдение законов и прав граждан начинается с мелочей. Ты едешь, не нарушаешь, а некто, создавая вид бурной и важной деятельности, ворует твоё время, да ещё и зарплату за это получает... в общем автору совет - поставь видеорегистратор и общайся с ними ссылаясь на статьи кодекса.