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§ NG.kz
Жолпол опять могут останавливать просто так?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27039
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.17 - 15:20
Добрый день! Дайте пояснение пожалуйста. В середине января в 6 утра ехал по ул. Баймагамбетова. У меня номера 74 региона. Навстречу ехала патрульная Ваз 2107, развернувшись через две сплошные и включив сирену меня остановили.
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§ alex60
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 03.02.17 - 21:21
Цитата:
аргентина -ямайка:
Недавно ездил в Питер , там неделю ездил по городу. Заезжал в Москву . Ни разу никто меня не остановил ...Ни туда ни обратно . Я правда не нарушал .


вспомнилось.где то в 98 году ,
в Москве патрульные гаишники ездили на американских Форд Краун Виктория,
закупили их тогда партию большую.
едем на купленном у литовцев или латвийцев на пассате в Москве,, которые нам штампы наставили в паспортах,
что мы пересекали границы туда -сюда.но суть не в этом. номера у машины литовско-латвийские.
параллельно едет Форд Краун Виктория, окно открывает -
парни, регистрация в Москве есть- да конечно, все нормально.
ну и дальше поехали. регистрация то у нас была в гостинице,мы не соврали,
только мы не были прибалтами как они подумали.
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Вайпер .
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 03.02.17 - 23:09
Только в Самарской области обезбашенные "в лобовую " ходят , ещё частично пензяки . Гоночная трасса Самара - Тольятти , придаёт такой драйв :lol: что надолго запоминаешь , особенно " копейки " которые в подъём на 140 км\час обгоняют :-P

§ bgb
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3288
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.02.17 - 00:24
Цитата:
Timur Kazbekov:
Сами давно то хоть европейцами стали?

поправлю вас: русские - не европейцы, а славяне.
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§ Моше
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 04.02.17 - 08:53
Тебе, автор, следовало идти до конца и требовать разъяснить причину остановки, проверка документов ею быть не может. Их перевели в режим автопатрулирования и могут останавливать только в случае нарушения, с которым обязаны ознакомить. А это тупо развод на лоха. Голодные они. Но ты взял и показал, хотя для начала мог добиться внятной причины, если Ее не было - мог бы с ними дальше и не разговаривать, остальное - через звонок в усб и прокуратуру.
А вас, пишущих, что ничего страшного, читать тошно. Соблюдение законов и прав граждан начинается с мелочей. Ты едешь, не нарушаешь, а некто, создавая вид бурной и важной деятельности, ворует твоё время, да ещё и зарплату за это получает... в общем автору совет - поставь видеорегистратор и общайся с ними ссылаясь на статьи кодекса.
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§ Горожанин_kst
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.02.17 - 09:06
Цитата:
bgb:

Слышь, а ты разницу между светлым и высоким восприниманшь?
Азиат не может быть тюрком? Он обязательно или кореец или китаец, а может вьетнамец?
А славянин уже и не европеец?Спешу тебя огорчить:чехи, поляки, болгары, сербы они все славяне и ВСЕ(!) европейцы.Как и жители европейской части РФии.
Сидел бы уже тихо со своим пещерным национализмом!Хотел пройтись по ханжеству и мнимым претензиям на высокую культуру?Делай!Чего на национальности переходить?!
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§ 87754372665
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?
87754372665


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 04.02.17
Отправлено: 04.02.17 - 09:16
ехали домой в РК через Кизилинск на Бреды.Дорога через городок и мост.3 часа ночи.Проезжаем через городок потихоньку ,другой дороги нет.Стоит машина ДПС, рядом другая.Видимо оформляют. Мы проехали рядом,никто не тормознул,Выехли за город километра 3,смотрим догоняет мигалкаОстанавливаемся.Подходит ,представляется.Показали документы,в ни вложен рубль.Страховка 3 рубля,штраф 800,так что лучше штраф.Но дело не в.этом.Увидели Казахские номера и не поленились догнать?
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ответка
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 04.02.17 - 10:11
Комментарий удален модератором.

ответка
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 04.02.17 - 10:13
Комментарий удален модератором.

осведомленный
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 04.02.17 - 10:15
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.02.17 - 10:18
Цитата:
87754372665:

Ты с нашими номерами, 10 региона, на юге покатайся), в Шыме или Таразе...много нового для себя откроешь, земеля))))
А у россиян традиционно самые "зло..учие" охранитеои дорог в Башкирии, Перьми и Саратове. Про них прямо легенды в народе ходят, и среди аборигенов, и среди нас, иностранцев)))
Профайл

осведомленный
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 04.02.17 - 10:18
Комментарий удален модератором.

ответка
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 04.02.17 - 10:20
Комментарий удален модератором.
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