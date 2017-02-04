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§ NG.kz
В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный летающий объект
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27039
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.17 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НЛО 1 февраля "в восьмом часу вечера, на Водно-Зеленом бульваре над одной из зелёных высоток" увидела жительница Астаны Гульмира Сарбасова.
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Житель
Re: В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный...




Отправлено: 04.02.17 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посланники вселенной прилетели посмотреть на цветущий рай а может и торгово экономический договор заключить,взаимовыгодный.А иначе что может быть?Нас уже не то что весь мир,вся вселенная знает.

turisto
Re: В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный...




Отправлено: 04.02.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может с помощью нло туристов к экспо привлекают? :lol:

§ vbn
Re: В небе над Астаной жительница столицы увидела неопознанный...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 04.02.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В таких моментах нужно принимать больше калорийной пищи .
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