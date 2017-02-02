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§ NG.kz
Ленивые, разные, вкусные
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои «ленивки» - это и пельмени, и вареники, и овощное рагу в одном флаконе. Вы же помните основной рецепт? На сочень из пельменного теста кладется фарш из мяса с луком и черным перцем, делаются рулетики, их нарезают небольшими кусочками и варят их - кто на пару, кто в мясном бульоне, кто в соусе из воды, сметаны и томата.
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§ drakon
Re: Ленивые, разные, вкусные
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9668
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.02.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дора,думаю что эти фото не из
интернета. Сама варила... :oops:
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§ 113
Re: Ленивые, разные, вкусные
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 02.02.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На выходные попробую сварить.
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§ kbkz1980
Re: Ленивые, разные, вкусные
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2069
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.02.17 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
попробую сварить

Повар 5-6 разряда никогда не пробовал ленивые пельмени? :-o
Чем же вы занимались в общепите,пади сметану разбавленную по стаканам наливали :lol:
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§ 113
Re: Ленивые, разные, вкусные
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 04.02.17 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
пади сметану разбавленную по стаканам наливали

Точно,по гранённым стаканом. До верхней полоски.
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