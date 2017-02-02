NG.kz Ленивые, разные, вкусные



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27035

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:49 Мои «ленивки» - это и пельмени, и вареники, и овощное рагу в одном флаконе. Вы же помните основной рецепт? На сочень из пельменного теста кладется фарш из мяса с луком и черным перцем, делаются рулетики, их нарезают небольшими кусочками и варят их - кто на пару, кто в мясном бульоне, кто в соусе из воды, сметаны и томата.

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