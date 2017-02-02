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§ NG.kz
Оставила свою душу Чехии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 02:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Чехии, как и во многих европейских странах, жизнь течет более спокойно и размеренно, чем у нас. Даже несмотря на толпы туристов, порой переполненные трамваи и троллейбусы, чересчур оживленные улицы, чехи все равно сохраняют спокойствие и невозмутимость. Они никуда не торопятся, не проталкиваются сквозь загородившую площадь группу студентов и тем более ни с кем не ругаются, хотя туристы уже им изрядно надоели.
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§ 113
Re: Оставила свою душу Чехии
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 04.02.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
white-out:
Срать туда ездить, а больше и делать нечего…»

Боюсь обкакаешся,пока доедешь.
Оставь своё... на Кайраке.
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