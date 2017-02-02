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§ NG.kz
Оставила свою душу Чехии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 02:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Чехии, как и во многих европейских странах, жизнь течет более спокойно и размеренно, чем у нас. Даже несмотря на толпы туристов, порой переполненные трамваи и троллейбусы, чересчур оживленные улицы, чехи все равно сохраняют спокойствие и невозмутимость. Они никуда не торопятся, не проталкиваются сквозь загородившую площадь группу студентов и тем более ни с кем не ругаются, хотя туристы уже им изрядно надоели.
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§ 07Litra
Re: Оставила свою душу Чехии
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8854
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.02.17 - 02:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кнедлики - лепешки из полусырого теста. Если хочешь подружиться с чехом, никогда не говори, что эти странные штуковины из теста - гадость, хоть это и правда.
:-)

-- По-моему, вы ошибаетесь по части свиных шкварок,-- заметил сосед Швейка.-- :lol: :lol:
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§ pmkz
Re: Оставила свою душу Чехии
pmkz


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 2945
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 02.02.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я надеюсь, пройдет еще немного времени и казахстанцы тоже остановятся в бесконечной погоне за материальным и научатся радоваться простым вещам.
Классно побыть сенатором и свалить в европу радоваться жизни, надеясь, что твой народ перестанет жить в нищете...
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1
Re: Оставила свою душу Чехии




Отправлено: 02.02.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Они никуда не торопятся, не проталкиваются сквозь загородившую площадь группу студентов и тем более ни с кем не ругаются, ////

такие милые люди, как умилительно.
однако другие источники сообщают что--

///Дело в том, что чехи очень любят трёхэтажно ругаться, причём даже больше, чем русские или украинцы. Даже интеллигентные люди в телевизоре бывают чего-нибудь такое загнут...////

Вайпер .
Re: Оставила свою душу Чехии




Отправлено: 02.02.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати чехи , Гашека Я. особо то и не знают , он больше известен на просторах бывшего СССР :lol:

§ 07Litra
Re: Оставила свою душу Чехии
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8854
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.02.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Кстати чехи , Гашека Я. особо то и не знают

ну наверное потому,чтоЦитата:
Я́рослав Га́шек (чеш. Jaroslav Hašek; 30 апреля 1883, Прага — 3 января 1923, Липнице) — чешский писатель-сатирик, анархист, драматург, фельетонист, журналист, комиссар Красной Армии
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§ 07Litra
Re: Оставила свою душу Чехии
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8854
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.02.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а может потому,чтоЦитата:
Многочисленные псевдонимы Гашека — также прямое следствие его малосерьёзного отношения к литературе
т.е. литератором он был,а писателем не был....
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§ 07Litra
Re: Оставила свою душу Чехии
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8854
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.02.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кста,о кнедликах... они хороши (или плохи) по-разному... например,как манты... общепитовские,хуже домашних... а в Будейовицах,лучше чем в Остраве... потому,что чехи убеждены,что поляки не могут делать кнедлики... не верите? прочтите "Швейка"....
:lol:
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§ drakon
Re: Оставила свою душу Чехии
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9668
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.02.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Я надеюсь, пройдет еще немного времени и казахстанцы тоже остановятся в бесконечной погоне за материальным и научатся радоваться простым вещам.

В чём я сильно - сомневаюсь... :lol:
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§ 008
Re: Оставила свою душу Чехии
008


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 02.02.17
Отправлено: 02.02.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автомат для покупки "езденок" с остановки Хусов Сад :lol:
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112
Re: Оставила свою душу Чехии




Отправлено: 02.02.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему то наши журналисты, которым по душе коммунизм, постоянно пишут о том, как хорошо в странах западного мира..
Держались бы одной идейной линии и писали бы о наших курортах..
Ну нет, на Западе как медом что то намазано..

Палыч
Re: Оставила свою душу Чехии




Отправлено: 02.02.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Служил там 30 лет назад, недалеко от Праги, золотое было времечко.

бырбырбыр
Re: Оставила свою душу Чехии




Отправлено: 02.02.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
журналисты, которым по душе коммунизм

Твоя проблема - не понимая сути, придумать, додумать, выдать свою мысль за мысль другого человека.

§ white-out
Re: Оставила свою душу Чехии
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 732
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 03.02.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Европа, Европа, а что в ней хорошего, в этой Европе? Сортиры чистые на вокзалах, и все. Срать туда ездить, а больше и делать нечего…»
Пелевин обьясняет суть .
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§ bgb
Re: Оставила свою душу Чехии
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3288
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.02.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошая, поучительная статья! прочел с удовольствием!
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