NG.kz Оставила свою душу Чехии



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:14 В Чехии, как и во многих европейских странах, жизнь течет более спокойно и размеренно, чем у нас. Даже несмотря на толпы туристов, порой переполненные трамваи и троллейбусы, чересчур оживленные улицы, чехи все равно сохраняют спокойствие и невозмутимость. Они никуда не торопятся, не проталкиваются сквозь загородившую площадь группу студентов и тем более ни с кем не ругаются, хотя туристы уже им изрядно надоели.

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