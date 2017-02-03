Цитата: аргентина -ямайка:

Недавно ездил в Питер , там неделю ездил по городу. Заезжал в Москву . Ни разу никто меня не остановил ...Ни туда ни обратно . Я правда не нарушал .



вспомнилось.где то в 98 году ,

в Москве патрульные гаишники ездили на американских Форд Краун Виктория,

закупили их тогда партию большую.

едем на купленном у литовцев или латвийцев на пассате в Москве,, которые нам штампы наставили в паспортах,

что мы пересекали границы туда -сюда.но суть не в этом. номера у машины литовско-латвийские.

параллельно едет Форд Краун Виктория, окно открывает -

парни, регистрация в Москве есть- да конечно, все нормально.

ну и дальше поехали. регистрация то у нас была в гостинице,мы не соврали,

только мы не были прибалтами как они подумали.