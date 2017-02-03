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§ NG.kz
Жолпол опять могут останавливать просто так?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день! Дайте пояснение пожалуйста. В середине января в 6 утра ехал по ул. Баймагамбетова. У меня номера 74 региона. Навстречу ехала патрульная Ваз 2107, развернувшись через две сплошные и включив сирену меня остановили.
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§ alex60
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 03.02.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
Недавно ездил в Питер , там неделю ездил по городу. Заезжал в Москву . Ни разу никто меня не остановил ...Ни туда ни обратно . Я правда не нарушал .


вспомнилось.где то в 98 году ,
в Москве патрульные гаишники ездили на американских Форд Краун Виктория,
закупили их тогда партию большую.
едем на купленном у литовцев или латвийцев на пассате в Москве,, которые нам штампы наставили в паспортах,
что мы пересекали границы туда -сюда.но суть не в этом. номера у машины литовско-латвийские.
параллельно едет Форд Краун Виктория, окно открывает -
парни, регистрация в Москве есть- да конечно, все нормально.
ну и дальше поехали. регистрация то у нас была в гостинице,мы не соврали,
только мы не были прибалтами как они подумали.
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Вайпер .
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 03.02.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только в Самарской области обезбашенные "в лобовую " ходят , ещё частично пензяки . Гоночная трасса Самара - Тольятти , придаёт такой драйв :lol: что надолго запоминаешь , особенно " копейки " которые в подъём на 140 км\час обгоняют :-P

§ bgb
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3288
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.02.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Timur Kazbekov:
Сами давно то хоть европейцами стали?

поправлю вас: русские - не европейцы, а славяне.
Профайл
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