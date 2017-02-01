/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 304 из 304«1...302303304
Куратор темы: drakon
§ alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 01.02.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Взял себе немного жвачек. Ведь всё - включено...


это на ужин ? а гарнир?
или без него. с кефиром да?
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9668
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
с кефиром да?

Алекс,кефир у меня обычно перед сном по

250гр.мне и Барбаре. Спасибо,что
напомнил,пришлось сходить в
магазин... :lol:
Профайл

§ alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 03.02.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот сегодня последний раз были у ЗВ.
Взял себе немного жвачек. Ведь всё - включено..


ну что все жевачки сьели?
сложно теперь без сахара.
запишись к какому нибудь другому врачу, диетологу например,
там во время ожидания приема наверное у вас кормят едой.
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9668
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
запишись к какому нибудь другому врачу

Зачем к врачу? Я вот пойду к нему помошником-
http://radikal.ru/video/op1XTDrtuix
буду наших людей - завлекать и
деньги собирать.Всё лучше,чем по
мелочам - тырить... :lol: :oops:
Профайл

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2069
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.02.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну шо сказать,печально в ГДРе музычка играет :-(
Не то што у нас, один дедок баян рвет на Кайнаре :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9668
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Не то што у нас, один дедок баян рвет на Кайнаре

Лилли,ты в каком конкурсе победила то?
Ничего не найду и нигде. В КН пишут,что
конкурс будет 35 летних... 8-) :-o
Профайл

112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
конкурс будет 35 летних..

Она помнит молодым тов. Брежнева.
Какие 35?

???
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112.Она помнит молодым тов. Брежнева.%%%%%%

А ты, Марик, помнишь свою жену и тёщу, их ласки по твоей головой сковородкой и скалкой???

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9668
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс,ты кончай тут в хоккей играть.
Новости мне пиши,а то вот с утра,

когда ехал в райцентр,на парковке,
стояли 3 фуры и 7-8 экипажей
Полиции.Парковка была закрыта.
Да и вчкра Барбара говорила,что
по улице,на которой она была,пол дня
Полиция -разъезжала. А оно вот оно что... 8-) 8-)
Профайл

112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.02.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
???:

А ты, Марик, помнишь свою жену и тёщу, их ласки по твоей головой сковородкой и скалкой?

Каждый мушчина должен это пройти на собственном горбу и узнать, почему все таки на Земле, самое отвратительное с чем ты иногда должен жыть, это присутствие тещи..
Раньше я не понимал, почему их так не любят зятья, теперь понял..
После сковороды..

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9668
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот ещё одно дело,связанное с наркотиками

Правда куда нашим - до ваших... :lol: :oops: :-P
Профайл

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дедка , который "рвёт баян " , по некоему выражению зовут Александр фамилия на М. , и он к Вашему сведению получил серъёзное музыкальное образование по классу баяна в Челябинске . На баяне он может исполнить , такие вещи , что и представить себе не можете :-P

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.02.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто там Брежнева помнит ? Не далее как позавчера был на его могиле , ну и Ленина глянул , благо очередь теперь человек 5 и то перед рамкой была .
Ответить Новый топик
Страница 304 из 304«1...302303304
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 55
Пользователей: 0
Всего: 55

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх