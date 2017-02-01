Цитата: ???:



А ты, Марик, помнишь свою жену и тёщу, их ласки по твоей головой сковородкой и скалкой?

Каждый мушчина должен это пройти на собственном горбу и узнать, почему все таки на Земле, самое отвратительное с чем ты иногда должен жыть, это присутствие тещи..

Раньше я не понимал, почему их так не любят зятья, теперь понял..

После сковороды..