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≡ Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало изменение проектной конструкции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало изменение проектной конструкции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В департаменте Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Костанайской области назвали причину аварии на Рудненской ТЭЦ, в результате которой погибли две женщины и один мужчина получил серьезные ожоги.
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§ лимон
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.02.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А что так тухленько?

пукнуть про инцидент на Пензенской ТЭЦ нечего?
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§ Talapker
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...
Talapker


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 27.03.16
Отправлено: 03.02.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
пукнуть про инцидент на Пензенской ТЭЦ нечего?


Пукать - это Ваша прерогатива...

А про ту аварию уже на википедии можно почитать.
26 января 2017 года при проведении ремонтных работ по устранению дефектов на подогревателе высокого давления турбогенератора № 5 при выполнении его гидравлических испытаний, после опрессовки сорвало крышку на подогревателе высокого давления, в результате чего в машинном зале котло-турбинного цеха частично обрушилась крыша над турбогенератором на площади 450 кв. метров. В результате чрезвычайного происшествия на ТЭЦ погиб один человек.
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§ лимон
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Talapker:
А про ту аварию уже на википедии можно почитать.

прогиб засчитан! а волчок казался поумнее, скатился до уровня астанинского "эксперта" и счетчик нарабатывает
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безумец
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...




Отправлено: 03.02.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думаю ,что бухали те которые должны были контролировать всех работников ,,такая толпа и их руководители с туфтовыми дипломами ,,на очень крупных предприятиях начальниками работают далеко не компетентные люди ,,мы уже наблюдаем разрушение новых зданий,сооружений,аварии на производстве,,но не видим действенных мер

Да уж
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...




Отправлено: 03.02.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
пукнуть про инцидент на Пензенской ТЭЦ нечего?

Цитата:
лимон:
уровня астанинского "эксперта"

Ну как же вы так вспомнили астанинского "эксперта"?
Тот все сравнивал по величине и экономическому размеру государств, даже олимпийские победы хотел привязать к численности населения страны, мол "победительнее" тот у кого больше победителей на 10(100) тыс. населения 8-) 8-) 8-) .
Если так сравнить, даже грубо, экономические величины, то весь наш родной Казахстан, как один Федеральный округ в России, и по населению та же картина.
Так что Лимон вам пукать примерами из России еще как минимум семь раз, чтоб прийти к равнозначным показателям 8-) 8-)
Только "выдыхайте" свои примеры в сравнении за 2016 год, а не за пятилетку :lol:
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