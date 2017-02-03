|Цитата:
Если действительно ставится задача удвоить темпы роста экономики, то это прямо сейчас, наверное, близко к невозможному", - считает Чукин.Цитата:
"В условиях низкой транспарентности надзорного процесса это вполне может создать серьезную почву для различных злоупотреблений", - предупреждает Юрин.Цитата:
"Например, вместо создания отверточных автосборочных предприятий нам следовало бы сначала научиться производить несложные компоненты, где можно добиться большой производительности и экономии", - уверен эксперт.корочь,куда не кинь,везде клин... точнее хххопа.....
ну что интересно в этой ситуёвине,при одном престарелом мечтателе и не старых экспертах-специалистах,развития страны не видно... кто виноват? мечтатель? эксперты?