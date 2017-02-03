Я Re: В Мендыкаринском районе задержан браконьер, застреливший... #15







Отправлено: - 22:44 Цитата: Сергей:

простого человека из деревни такие деньги

Все на бензин для заправки Кунга израсходовал. Не смешите, простой человек из деревни о такой дичи и мечтать боится, на возмещение ущерба, штраф и прочее цены лошади не хватит