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§ NG.kz
В Мендыкаринском районе задержан браконьер, застреливший трех косуль
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 февраля недалеко от поселка Борки Мендыкаринского района сотрудники природоохранной полиции увидели автомобиль «Урал Кунг». Около него лежали 3 туши сибирской косули и ружье МР-153.
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Я
Re: В Мендыкаринском районе задержан браконьер, застреливший...




Отправлено: 03.02.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
простого человека из деревни такие деньги

Все на бензин для заправки Кунга израсходовал. Не смешите, простой человек из деревни о такой дичи и мечтать боится, на возмещение ущерба, штраф и прочее цены лошади не хватит

безумец
Re: В Мендыкаринском районе задержан браконьер, застреливший...




Отправлено: 03.02.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то я не понимаю ,,по стране задерживают высоких чинов и сразу оглашают фамилии,а тут замалчивают простых хулиганов,,как так ,или народу знать не обязательно с кем здоровается каждый день,потом удивляемся росту криминала
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