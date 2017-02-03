/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало изменение проектной конструкции		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало изменение проектной конструкции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В департаменте Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Костанайской области назвали причину аварии на Рудненской ТЭЦ, в результате которой погибли две женщины и один мужчина получил серьезные ожоги.
Читать новость

§ Серый волк
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8562
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.02.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое замечательное действо по отысканию причин! :-)
Цитата:
В каком году и по какой причине его демонтировали мы до сих пор изучаем. Поднимаем архивные документы, приглашаем старожилов Рудненской ТЭЦ.


А может быть его перенять в Автомобильной Мемлекеттык инспекциясы?
Представьте себе протокол с места ДТП.
Городской автобус города Рудный, произведённый в Германии в 1961 году двигаясь по проспекту Ленина выехал на перекрёстке с улицей имени Непойми чего на красный сигнал светофора и совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями. Два водителя легковых авто погибли на месте сразу, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, пассажиры опрокинувшегося автобуса эвакуированы через люки.

Как показало расследование у автобуса произошел отказ тормозов из-за разрыва тормозного шланга.
Удалось выяснить, что тормозной шланг на этом автобусе меняли в промежутке между 1961 и 2016 годом. Но никто не помнит когда и где, сведений о капитальном ремонте не сохранилось, так как документы на автобус и табличка капремонта утеряны.

По этой причине инспекцияся решила опросить старожилов, ездивших на этом автобусе с 1961 года. :lol: :lol: :lol: Не вносили ли они изменения в тормозную магистраль и шланг автобуса? :lol: :lol: :lol: .

Мне кажется, что служба главного инженера должна иметь проект своего оборудования, чертежи, схему работы, и знать его работу до последнего болта, контролировать давления на агрегатах паропровода и следить за оборудованием. А так-же при ежегодных профилактических работах с остановкой котла оценивать состояние его узлов, отвечающих за безавариную работу и тем более наличие этих узлов и распределение давлений. Точно так-же как за состояние тормозного шланга и его замену при признаках износа несет ответственность служба главного механика АТП и водитель.

Но ещё есть глубокое подозрение, что всё это абсолютная неправда и причина совсем в другом. Чего не очень хочется им озвучивать. Что делали люди карагандинского турбомеханического завода в ТЭЦ Рудного и почему именно в этот день и час с 1961 года, именно когда они туда попали, произошла авария. Совпадение или люди коврыряли оборудование?
Но кто же в Казахстане правду говорит?




[Исправлено: Серый волк, 03.02.2017 - 09:58]
Профайл

112
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...




Отправлено: 03.02.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Что делали люди карагандинского турбомеханического завода в ТЭЦ Рудного и почему име

Шесть турбин ремонтировали.
70 человек по моему приезжало.

nik58
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...




Отправлено: 03.02.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или наследие темного прошлого,или стихия какая!А может того, само как то! :-) Шайтан вмешался!

§ лимон
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.02.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Но кто же в Казахстане правду говорит?

да-да, а АПЛ "Курс" затопила американская подлодка
Профайл

§ лимон
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.02.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Мне кажется, что служба главного инженера должна иметь проект своего оборудования, чертежи, схему работы, и знать его работу до последнего болта, контролировать давления на агрегатах паропровода и следить за оборудованием. А так-же при ежегодных профилактических работах с остановкой котла оценивать состояние его узлов, отвечающих за безавариную работу и тем более наличие этих узлов и распределение давлений.

а что тут в Пензе на ТЭЦ произошло? авось типичный? халатность?
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/01/27/1586765.html
Профайл

§ Мишаня
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 03.02.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
АПЛ "Курс" затопила американская подлодка

Наш солнцеликий сказал - утонула. И мы ему верим! Ведь это ПРАВДА! А остальное домыслы...
Профайл

§ лимон
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
АПЛ "Курс"

опечатка - АПЛ "Курск"
Профайл

Татьяна
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...




Отправлено: 03.02.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта ТЭЦ по великим праздникам только запускалась? как паропровод наработал 19000 часов с 1961 года? (это 791 день). Даже 100 000 часов-всего 11 лет

§ Серый волк
Re: Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8562
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.02.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
опечатка - АПЛ "Курск"

Ути-пути! :-) :-)
Этому люмону методичку плохо сделанного Шарикова отдали!
:-)
Трудился такой туповатый персонаж на формуме под ником "Сделанный в ссср" строго до конца года и исчез. :lol: Наверное контракт кончился.

А что так тухленько? Недоделанный навыки акиматской работы не передал?
Или часть методички как туалетную бумагу использовал? :lol:

Ну будем надеяться, что это существо ототрёт свою методичку от какашек, и может даже сможет по шпаргалке на глобусе показать насяльнику место базирования лодок и пензенскую область. Если конечно их насяльник вообще понимает, что такое глобус.

ЗЫ.
А ещё впишите в методичку, что экскаватор застрял в болоте при строительстве канала. Вдруг пригодится, это было в 1937 году.
:lol:
Профайл

Гость
Причиной разрыва паропровода на Рудненской ТЭЦ стало изменение проектной конструкции




Отправлено: 03.02.17 - 19:52
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Vasiliy, alex60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 127
Пользователей: 3
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх