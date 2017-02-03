Какое замечательное действо по отысканию причин!

Цитата: В каком году и по какой причине его демонтировали мы до сих пор изучаем. Поднимаем архивные документы, приглашаем старожилов Рудненской ТЭЦ.



А может быть его перенять в Автомобильной Мемлекеттык инспекциясы?

Представьте себе протокол с места ДТП.

Городской автобус города Рудный, произведённый в Германии в 1961 году двигаясь по проспекту Ленина выехал на перекрёстке с улицей имени Непойми чего на красный сигнал светофора и совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями. Два водителя легковых авто погибли на месте сразу, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, пассажиры опрокинувшегося автобуса эвакуированы через люки.



Как показало расследование у автобуса произошел отказ тормозов из-за разрыва тормозного шланга.

Удалось выяснить, что тормозной шланг на этом автобусе меняли в промежутке между 1961 и 2016 годом. Но никто не помнит когда и где, сведений о капитальном ремонте не сохранилось, так как документы на автобус и табличка капремонта утеряны.



По этой причине инспекцияся решила опросить старожилов, ездивших на этом автобусе с 1961 года. Не вносили ли они изменения в тормозную магистраль и шланг автобуса? .



Мне кажется, что служба главного инженера должна иметь проект своего оборудования, чертежи, схему работы, и знать его работу до последнего болта, контролировать давления на агрегатах паропровода и следить за оборудованием. А так-же при ежегодных профилактических работах с остановкой котла оценивать состояние его узлов, отвечающих за безавариную работу и тем более наличие этих узлов и распределение давлений. Точно так-же как за состояние тормозного шланга и его замену при признаках износа несет ответственность служба главного механика АТП и водитель.



Но ещё есть глубокое подозрение, что всё это абсолютная неправда и причина совсем в другом. Чего не очень хочется им озвучивать. Что делали люди карагандинского турбомеханического завода в ТЭЦ Рудного и почему именно в этот день и час с 1961 года, именно когда они туда попали, произошла авария. Совпадение или люди коврыряли оборудование?

Но кто же в Казахстане правду говорит?









[Исправлено: Серый волк, 03.02.2017 - 09:58]