Венера Re: В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад... #8







Отправлено: - 12:52 В гороно показали по фото садик 61. Там всё красиво. Всё есть. И у вас в садике так должно быть. Постойте-ка, дак в 61 садике родители не покупали ни чего. А здесь надо покупать. Хотя в договоре нарисано, что метод обеспечение это обязанность садика.