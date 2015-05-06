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≡ В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад принял 150 детей по госзаказу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад принял 150 детей по госзаказу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.15 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдел образования акимата Костаная выписал 150 направлений в новый детский сад «Ак желкен» («Белый парус»). Детсад разместился в здании бывшего городского военкомата.
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КСКовец
Re: В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад...




Отправлено: 06.05.15 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!!!!!Ведь могут же!!!!!!!!!!!

Уася
Re: В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад...




Отправлено: 06.05.15 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это очень хорошо. Еще 100 садиков и норма)

гость
Re: В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад...




Отправлено: 06.05.15 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
небольшая поправочка-не 485,а 487 тенге )))

§ 1234
Re: В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 636
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 06.05.15 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость!
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мама
Re: В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад...




Отправлено: 07.05.15 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где расположен этот сад?

Венера
Re: В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад...




Отправлено: 10.10.15 - 12:45
Комментарий удален модератором.

Венера
Re: В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад...




Отправлено: 10.10.15 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открыть открыли. Игрушек мало. Поборы с родителей.... зачем открывали? Давят на жалрсть. Мол дети ваши. Еще аппаратуру теперь хотят с родителей

Венера
Re: В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад...




Отправлено: 10.10.15 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В гороно показали по фото садик 61. Там всё красиво. Всё есть. И у вас в садике так должно быть. Постойте-ка, дак в 61 садике родители не покупали ни чего. А здесь надо покупать. Хотя в договоре нарисано, что метод обеспечение это обязанность садика.

Венера
Re: В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад...




Отправлено: 10.10.15 - 12:53
Комментарий удален модератором.

Венера
Re: В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад...




Отправлено: 03.02.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечные поборы там. Питание само собой. Но вот всю химию ( моющие стредства и т.д.) покупают родители. Игрушки тоже. На праздники оформление тож с родителей. А прошлогодние куда делись... уже хочется уцти от туда!((( Куда жаловаться? :-o

* Змея Подколодная
Re: В Костанае открытый в здании бывшего военкомата детский сад...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 03.02.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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((( Куда жаловаться?

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