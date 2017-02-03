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≡ Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за агрессивную езду		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за агрессивную езду
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На акиматовского водителя-лихача пожаловались затобольские таксисты. Их обращение к акиму Костанайского района Кайрату Ахметову было опубликовано 27 января на блоге акима Костанайского района.
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Саня
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...




Отправлено: 03.02.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, я его 30 видел,уже после беседы получается,обгонял ,подрезал из ряда в ряд,гнал как сумасшедший перед светофором оттормаживался резко,многие ему сигналили....надо же как то проверять кого за руль сажаете,или в акимат на работу берут только по родственным связям.

Lore ev 077
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...




Отправлено: 03.02.17 - 15:02
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...




Отправлено: 03.02.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
думаю дать ему в бочину, чтоб знал как обгонять УАЗы

Пересаживайся на шкоду что бы не обидно было. Цитата:
Доктор СИЗО:
-ну, зачем так грубо....полкилограмма сахарного песка или 2 куринных яйца решают все вопросы по обездвижению этого джигита...

Эх... шкода не рашатаз.. бак и картер вне зоны доступа!
А таксистам жалуются на что? По моему самые Шумахеры у нас как раз таки таксисты

Вайпер .
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...




Отправлено: 03.02.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вижу этот ДС , поражает меня , не догадывается , что хоть сожги ему авто , за счёт налогоплательщиков предоставят новый , видно не тот он за кого себя выдаёт . Словил бы его на деталях , да потешать форум не надо . Поздно я родился , да каланчу ещё застал на месте акимата , вот собор не застал :lol: :lol: :lol: :lol: . Я такое про Кустанай (ж\д станция , для ономастов ) помню , что многие архивисты НГ не узнают никогда :-P

гость
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...




Отправлено: 03.02.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саня:
О, я его 30 видел,уже после беседы получается,обгонял ,подрезал из ряда в ряд,гнал как сумасшедший перед светофором оттормаживался резко,многие ему сигналили....надо же как то проверять кого за руль сажаете,или в акимат на работу берут только по родственным связям.



куда брать?! на зарплату в 53 тысячи тенговых? это капец блатная работа, за такую зарплату я б дома сидел и раз в месяц таскал тело шефа на куда-нибудь, нафиг такая работа, а римма она ничего вот это я понимаю блат

§ Добринцофф
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.02.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
куда брать?! на зарплату в 53 тысячи тенговых? это капец блатная работа, за такую зарплату я б дома сидел

да ладно движение жизнь,когда авто под ж..... всегда можно заработать ,талоны те же продать.
Профайл

Маркс
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...




Отправлено: 03.02.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Как у Чайковского? "... а лисички взяли спички море синее зажгли..."

Чайковский с Чуковским нервно курят от путаницы.

Koreec 077
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...




Отправлено: 03.02.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за люди пошли одни стукачи и завистники,в глаза не можете сказать?сами допускаете ещё хуже, кто вам провал дал таксисты? И вы умники писари домашние в глаза скажите.

112
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...




Отправлено: 03.02.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Koreec 077:
Что за люди пошли одни стукачи и завистники,в глаза не можете сказать?сами допускаете ещё хуже, кто вам провал дал таксисты? И вы умники писари домашние в глаза скажите.

Ну таксисты к слову их понять можно, 40 процентов бывшие полицейские.
Это у них профессионально, стучать..
А почему полицейские в основе там?
Да потому что полиция других пресует больше, а бывших не штрафуют и налоговая смотрит на них сквозь пальцы..
Вот менты туда и уходят..

ВЧК
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...




Отправлено: 03.02.17 - 18:32
Комментарий удален модератором.

Koreec 077
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...




Отправлено: 03.02.17 - 19:02
Комментарий удален модератором.

555
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...




Отправлено: 03.02.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Koreec 077:
Что за люди пошли одни стукачи и завистники,в глаза не можете сказать?сами допускаете ещё хуже, кто вам провал дал таксисты? И вы умники писари домашние в глаза скажите.

Витя пойми так надо! Хватит жить по понятиям!! Одними гайцами, тем более тем, что есть, не справиться.
А информирование называют "стукачеством" "люди" , либо сами нарушители, ставящие общественному порядку в противовес свое бескультурье и тюремные традиции.

555
Re: Водителю акимата Костанайского района объявлен выговор за...




Отправлено: 03.02.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в преславутой Европе, это называется не "стучать", а "менталитет", то есть кажный прилишный хражданин твердо и свято верит в то, что, ежали судьбой ему уготовано платить налоги соблюдать правила и он это честно и добросовестно выполняет, то почему он должен спускать это каким то там чувакам, которые это не соблюдают. Стал писать проще, как 112! :lol: :lol: :lol:
Посткриптум: Я не стукач! Я б морду набил, если б подрезали..........
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