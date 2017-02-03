Цитата: Саня:

О, я его 30 видел,уже после беседы получается,обгонял ,подрезал из ряда в ряд,гнал как сумасшедший перед светофором оттормаживался резко,многие ему сигналили....надо же как то проверять кого за руль сажаете,или в акимат на работу берут только по родственным связям.





куда брать?! на зарплату в 53 тысячи тенговых? это капец блатная работа, за такую зарплату я б дома сидел и раз в месяц таскал тело шефа на куда-нибудь, нафиг такая работа, а римма она ничего вот это я понимаю блат