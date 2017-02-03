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§ NG.kz
Жолпол опять могут останавливать просто так?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день! Дайте пояснение пожалуйста. В середине января в 6 утра ехал по ул. Баймагамбетова. У меня номера 74 региона. Навстречу ехала патрульная Ваз 2107, развернувшись через две сплошные и включив сирену меня остановили.
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§ olegggon
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 03.02.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голодные они сейчас. "Волшебные" палочки начали протухать, вот они и не выдержали и кинулись на 74 регион :-(
Профайл

Из РФ
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 03.02.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

112

это бред сумасшедшего?

Цитата:
112:
За шмотками приезжают сюда в основном

Где в этом городке шмотки продают? Вы чего курите, уважаемый?

Я поражаюсь комментариям.. Еще больше убедился, что рановато рановато тут вливать инвестиции, развивать туризм.. В шоке от ваших комментариев..

А так очень понравился город, гостеприимные люди и много других достоинств.

ВЧК
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 03.02.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добрый день! Дайте пояснение пожалуйста. В середине января в 6 утра ехал по ул. Баймагамбетова. У меня номера 74 региона. Навстречу ехала патрульная Ваз 2107, развернувшись через две сплошные и включив сирену меня остановили. Спросили куда еду и давай проверять документы и как всегда про выпивку и прочее.
А вы с другого государства и к вам меры должны применяться другие.

гость
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 03.02.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Постоянно вижу как 74 регион летает под скоростомерами и нарушает ПДД. Их хоть штрафуют????

А теперь посмотри на флаг кз на лобовухе и большой Ш сзади!
Местные это. Добивают когда то купленные тазики. Скоростемеры им побоку, страховки нет.
А понтов выше крыши!
;-)

§ Матвей Запупыркин
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 03.02.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просто проявили бдительность..включили проблесковые маячки..а потом пересекли две сплошные ( транспотным средствам с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами, разрешено нарушать некоторые пункты ПДД....сплошная тоже есть,в этом списке ;) учи правила ) закончим лирику...так вот, обьясни нам пожалуйсто...куда ты крадешься вражина..с номерами 74 ru..в 6 утра, когда весь город спит ;-) а насчет выпивки..че спросили...3м будешь ;-) мы скоро смену здаем...покуражимся... :-) так надо было..вот и остановили.. :-P
Профайл

ВЧК
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 03.02.17 - 18:52
Комментарий удален модератором.

112
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 03.02.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Местные это. Д

Дело не в том местные или нет.
Российские номера, спорить не будешь?
И как узнать он местный или нет, и кто там флашки разных стран меняет внутри, паспорт же на лобовухе не наклеен..

* alex60
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1387
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 03.02.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, есть оказываются у нас такие экземпляры ,
которые видят в тех у кого палки отобрали лучшими друзьями водителей.
это или сами "друзья" или бывшие "друзья". или члены их семей.
которые теперь на голодном пайке.
некоторые конечно всегда против ветра сс..т. порода людей такая.
сс.. те дальше, все равно уже мокрые.
Профайл

овдал
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 03.02.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
че так трудно войти в их положение, во-первых конец смены,а надо еще план собрать,во-вторых бак бензы и на завтрак второй смене оставить, а в третих дома-семья, дети

ОГПУ
Re: Жолпол опять могут останавливать просто так?




Отправлено: 03.02.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
да, есть оказываются у нас такие экземпляры ,
которые видят в тех у кого палки отобрали лучшими друзьями водителей.
это или сами "друзья" или бывшие "друзья". или члены их семей.

Да,есть такое.
Это отряд позвоночных.
Для них всё новое -проблема.
Ибо все решать по звонку гораздо легче,чем проповедовать истину:
DURA LEX, SED LEX...
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