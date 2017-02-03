Цитата: alex60:

да, есть оказываются у нас такие экземпляры ,

которые видят в тех у кого палки отобрали лучшими друзьями водителей.

это или сами "друзья" или бывшие "друзья". или члены их семей.

Да,есть такое.

Это отряд позвоночных.

Для них всё новое -проблема.

Ибо все решать по звонку гораздо легче,чем проповедовать истину:

DURA LEX, SED LEX...