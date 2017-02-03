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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
Никалаич
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Конечно он, разве я мог что то плохое написать?
Смотри, он из семьи аристократов, а ты была в неприглядной одежонке..
Что что, а он понимает толк в одежде..

Маря харе

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 03.02.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут модник еще где то был, Скарабей, тот в моде жестко разбирался, показал еще в то время, как и где отличать настоящие духи или нет, сайт с кодами всякими есть оказывается..
А я тогда в дутифри шанелей накупил..
И все годные были..
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