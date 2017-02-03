Денис Re: Экономисты назвали самые сложные задачи из послания... #2







Отправлено: - 17:36 Не сказал .а послал.каждое его посылание -это ребус. вот,что он этим хотел сказать? мне видится,он предупреждает нас,что надо затянуть пояся потуже,что поднятие иканомики возможно ,только если обрушить местную валюту после спартакиады,например или после экспы. раньше нельзя,а то подумают немногочисленны туристы,что у нас как-то не все стабильно и еще надо просмотреть ,объемы скупки долларов.перед прошлыми девальвациями кто-то в гиганских обхъемах провернул операции в валютой. а так ,да, за чей еще счет будут эти на 40 % увеличить орошаемые и поднятие иканомики...ну,только за наш с вами счет не иначе.