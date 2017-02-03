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§ NG.kz
Экономисты назвали самые сложные задачи из послания Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый трудновыполнимый в ближайшей перспективе пункт, который выделяет экономист Алмас Чукин, касается обеспечения темпов роста экономики Казахстана "выше среднемировых". Эксперт исходит из того, что средние темпы роста экономики Европы составляют около 2 процентов, США - ближе к трем. При этом в Казахстане темпы роста выше 5 процентов считаются высокими, от 2,5 до 5 - средними, а ниже этого уровня - слабыми.
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112
Re: Экономисты назвали самые сложные задачи из послания...




Отправлено: 03.02.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну зачем же так серьезно относиться к очередному посланию..
Сказал и сказал, что с того..
На следующий год это забудется и будет другое послание..
Это же на закон, говорить можно все что угодно..

Денис
Re: Экономисты назвали самые сложные задачи из послания...




Отправлено: 03.02.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не сказал .а послал.каждое его посылание -это ребус. вот,что он этим хотел сказать? мне видится,он предупреждает нас,что надо затянуть пояся потуже,что поднятие иканомики возможно ,только если обрушить местную валюту после спартакиады,например или после экспы. раньше нельзя,а то подумают немногочисленны туристы,что у нас как-то не все стабильно и еще надо просмотреть ,объемы скупки долларов.перед прошлыми девальвациями кто-то в гиганских обхъемах провернул операции в валютой. а так ,да, за чей еще счет будут эти на 40 % увеличить орошаемые и поднятие иканомики...ну,только за наш с вами счет не иначе.

гость
Re: Экономисты назвали самые сложные задачи из послания...




Отправлено: 03.02.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самый трудновыполнимый в ближайшей перспективе пункт, который выделяет экономист Алмас Чукин, касается обеспечения темпов роста экономики Казахстана "выше среднемировых". Эксперт исходит из того, что средние темпы роста экономики Европы составляют около 2 процентов, США - ближе к трем. При этом в Казахстане темпы роста выше 5 процентов считаются высокими, от 2,5 до 5 - средними, а ниже этого уровня - слабыми.

Это разве трудности? Для ККЗ?
Фигня вопрос! Как два пальца!
Будет где-то сем-восем.
;-) :lol: :lol: :lol:

§ Солнышко
Re: Экономисты назвали самые сложные задачи из послания...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 03.02.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
 Если действительно ставится задача удвоить темпы роста экономики, то это прямо сейчас, наверное, близко к невозможному"

На Хабаре все возможно.
Да и вообще всё это реально как в анекдоте, где жена сделала из мужа миллионера. Когда до знакомства с ней он был миллиардером. Элементарно: зарплаты и пенсии выросли, цены на всё поднялись - вот вам и рост товарооборота, ВВП и т.д. т .п. и экономики в целом.
Профайл

Доцент
Re: Экономисты назвали самые сложные задачи из послания...




Отправлено: 03.02.17 - 19:27
Комментарий удален модератором.

Гость
Экономисты назвали самые сложные задачи из послания Назарбаева




Отправлено: 03.02.17 - 19:41
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