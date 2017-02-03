Солнышко Re: 7 февараля в 11.00 в городах и районных центрах Костанайской... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1007

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:55 Жесть какая. Психиатрический диспансер должен готовится к наплыву посетителей.

Цитата: 112:

Мы что, к войне готовимся?

Тогда нужно и про бомбоубежища вспомнить, срочно по сигналу туда бежать. Нас в школе так учили, когда к войне с американцами готовились. Вместо рекламы на улицах на больших экранах стоит показывать как прятаться от ядерного взрыва или от террористов, или от чего мы там прячемся нынче? А радио "Рассвет" должно вещать о путях отступления и местонахождении складов с противогазами и тушенкой.