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≡ 7 февараля в 11.00 в городах и районных центрах Костанайской области сработают сирены оповещения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
7 февараля в 11.00 в городах и районных центрах Костанайской области сработают сирены оповещения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27035
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 февраля начнется проверка готовности областной системы оповещения с подачей единого сигнала оповещения «Внимание всем!». В 11.00 сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений.
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112
Re: 7 февараля в 11.00 в городах и районных центрах Костанайской...




Отправлено: 03.02.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интернет, телефон, регистрация, сирены..
Мы что, к войне готовимся?
Или скоро начнется прилюдное унижение или казнь чиновников в сити центре напротив прокуратуры?

ВЧК
Re: 7 февараля в 11.00 в городах и районных центрах Костанайской...




Отправлено: 03.02.17 - 18:35
Комментарий удален модератором.

§ Солнышко
Re: 7 февараля в 11.00 в городах и районных центрах Костанайской...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 03.02.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жесть какая. Психиатрический диспансер должен готовится к наплыву посетителей.
Цитата:
112:
Мы что, к войне готовимся?

Тогда нужно и про бомбоубежища вспомнить, срочно по сигналу туда бежать. Нас в школе так учили, когда к войне с американцами готовились. Вместо рекламы на улицах на больших экранах стоит показывать как прятаться от ядерного взрыва или от террористов, или от чего мы там прячемся нынче? А радио "Рассвет" должно вещать о путях отступления и местонахождении складов с противогазами и тушенкой.
Профайл

112
Re: 7 февараля в 11.00 в городах и районных центрах Костанайской...




Отправлено: 03.02.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
больших экранах стоит показывать как прятаться от ядерного взрыва ил

Нас на НВП учил физрук
- Вспышка справа!
- Вспышка слева!
Еще так резко говорит, кто сзади шел в колонне всегда видел как детишки в разные стороны прыгают.
А надо если вспышка справа, прыгать головой на лево но, если справа бугорок, надо прыгать на право..
Такая вот фишка.
По шее от него пол класса получало за то что не так прыгали..
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