Бывалый Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz #18







Отправлено: - 09:37 Цитата: Валентин:

Мы вроде в реальном мире живём, нет?



Да.

Если кто то считает что соглашение нарушает закон - ему путь в прокуратуру.

Цитата: Валентин:

Конечно, плохое, это азы информационной безопасности.

Каким боком тут информационная безопасность?

Никто же не собирается открывать персональные данные.

А если и есть подозрение что их открыли, то это еще надо доказать.

У двух соседей маленькие дошколята.

Недавно учителя ближайшей школы делали обход участка.

Выявляли где какого возраста дети, в какую школу ходят и так далее.

На следующий день на дверях этих соседей висели стикеры-рекламки ближайшего частного детского сада.

Это как раз помогло им туда устроить своих детей.

Они даже не знали что в соседнем доме есть недорогой частный детский сад.

Еще раз спрошу.

Настойчивее.

Что плохого в таргетированной рекламе?