Цитата: Бывалый:

Куда они ему позвонят?

На украденную трубу?

Или они трубу уворуют, а симку из нее вынут и торжественно вручат владельцу?

Или они каким то магическим образом узнают его новый номер телефона?

1. Потерпевший может сам позвонить на свой телефон.

2. В телефонах есть такие интересные данные, как контакты, разные журналы звонков и прочие магические штуки, по которым человек с мозгом может легко найти интересующего его человека.

3. Некоторые пользователи даже вносят свои данные, чтобы их могли найти в случае утери устройства.

И этот Бывалый уверял всех, что думает мозгом. Как можно думать тем, чего нет?