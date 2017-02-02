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§ NG.kz
Абонент временно недоступен...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27025
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 07:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 января в ходе рабочего визита в Костанай вице-министр МВД РК Ерлан ТУРГУМБАЕВ на совещании в ДВД области заявил, что в течение пяти месяцев все сотовые телефоны должны быть зарегистрированы за конкретными абонентами.
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Бывалый
Re: Абонент временно недоступен...




Отправлено: 02.02.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я:
Перепрошьют

Цитата:
я:

Смена имей может стать уголовно наказуемой, как в некоторых странах.
Ну и чтобы зарегистрировать аппарат могут начать запрашивать паспорт аппарата (в нем указывается имей, изначальный)
Доработка законов - дело времени.
Главное начать.
Путь осилит только идущий.

Маркс
Re: Абонент временно недоступен...




Отправлено: 03.02.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Куда они ему позвонят?
На украденную трубу?
Или они трубу уворуют, а симку из нее вынут и торжественно вручат владельцу?
Или они каким то магическим образом узнают его новый номер телефона?

1. Потерпевший может сам позвонить на свой телефон.
2. В телефонах есть такие интересные данные, как контакты, разные журналы звонков и прочие магические штуки, по которым человек с мозгом может легко найти интересующего его человека.
3. Некоторые пользователи даже вносят свои данные, чтобы их могли найти в случае утери устройства.
И этот Бывалый уверял всех, что думает мозгом. Как можно думать тем, чего нет?
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