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≡ Ярмарки, радио и сроки сдачи мечети - все, что интересовало мендыкаринцев на встрече с акимом района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ярмарки, радио и сроки сдачи мечети - все, что интересовало мендыкаринцев на встрече с акимом района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27025
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Мендыкаринского района Виктор ИОНЕНКО отчитался перед населением сегодня, 2 февраля. На встрече присутствовала заместитель акима области Роза Кемалова. Ионенко прочел доклад об итогах развития района за год и ответил на вопросы.
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Вечный троечник
Re: Ярмарки, радио и сроки сдачи мечети - все, что интересовало...




Отправлено: 02.02.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня местное радио раньше выполняло функцию будильника: с утра на кухне кукарекало... Ммм... ностальг.... Пройденный этап. Едем дальше.

Ермек
Re: Ярмарки, радио и сроки сдачи мечети - все, что интересовало...




Отправлено: 02.02.17 - 21:53
Комментарий удален модератором.

Я
Re: Ярмарки, радио и сроки сдачи мечети - все, что интересовало...




Отправлено: 02.02.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Аким отвечает за своих подчиненных и за весь район

Да еще как доходчиво объясняет. Сразу все вопросы исчезают

Анна
Re: Ярмарки, радио и сроки сдачи мечети - все, что интересовало...




Отправлено: 03.02.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а присутствовали как всегда,интеллигенция...они -то вопросы лишние не зададут:работы могут лишиться...попробуй спроси,сразу в немилость попадешь...не любят у нас правду,ой не любят...демократия же...Интересно,а Мендыгаре есть вода в домах?а трассы у них вовремя чистят?по ходу,да..а вот у нас в Карасу и водопровод недостроен и дороги,чуть ветер подует,нет..во всех трех направлениях:Карасу-Костанай,Карасу-Сарыколь,Карасу-Койбагар...и вопросов к акиму не будет..Бесполезно тратить нервы:а воз и ныне там..унас тишь да благодать в Карасу:ни строек,ни ни дорог нормальных хоть зимой,хоть летом..Не верите?приезжайте..сами убедитесь..

азат
Re: Ярмарки, радио и сроки сдачи мечети - все, что интересовало...




Отправлено: 03.02.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был несколько раз на отчетах акимов района, полнейший формализм. Во -первых там сидят заранее выбранные люди, в основном гос.служащие. во -вторых все вопросы и люди их задающие письменно и устно заранее согласованы и выбраны.
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