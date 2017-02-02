Анна Re: Ярмарки, радио и сроки сдачи мечети - все, что интересовало... #18







Отправлено: - 00:13 а присутствовали как всегда,интеллигенция...они -то вопросы лишние не зададут:работы могут лишиться...попробуй спроси,сразу в немилость попадешь...не любят у нас правду,ой не любят...демократия же...Интересно,а Мендыгаре есть вода в домах?а трассы у них вовремя чистят?по ходу,да..а вот у нас в Карасу и водопровод недостроен и дороги,чуть ветер подует,нет..во всех трех направлениях:Карасу-Костанай,Карасу-Сарыколь,Карасу-Койбагар...и вопросов к акиму не будет..Бесполезно тратить нервы:а воз и ныне там..унас тишь да благодать в Карасу:ни строек,ни ни дорог нормальных хоть зимой,хоть летом..Не верите?приезжайте..сами убедитесь..