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≡ А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27025
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изредка заглядываю на блог руководителя отдела образования города. Периодически "восхищаюсь" владению умением отписаться)) Сегодня в очередной раз меня туда занесло.
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денис
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 02.02.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кустанайские новости(владелец ТОО Иволга холдинг), Костанай Арна, все это газеты принадлежат частным предпринимателям,ТОО, и никакого отношения не имеют к государственному органу. как может акимат заставлять подписываться на частные газеты???

Баха
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 02.02.17 - 17:29
Комментарий удален модератором.

Zanoza
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 02.02.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где же наши права и свободы, закреплённые в конституции? А может, этот педагог, читает в 10 раз больше газет, но...В БИБЛИОТЕКЕ. А деньги ему нужны для благотворительных целей... Куда мы катимся.....(((

Гога
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 02.02.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья 7
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.

Анкл
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 02.02.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подписка - это только деньги. Не самые последние. Страшнее, когда воспитатель, няня детсада злобствует над детьми. Вот, это страшно. Выход, один из выходов, видеокамеры в детсадовских группах с возможностью онлайн-трансляции. И тогда возможно больше вырастет детей, не подвергавшихся побоям, оскорблениям с детства, соответственно новый свободный гражданин. А что касается денег, так это с детсада начинать и надо - ведь помимо платы за содержание и ставшей официальной спонсорской помощи каждого по-прежнему ведь собирают с родителей безучетно деньги на праздники, на мебель и прочее. Не станет безучетных поборов с родителей - и антикоррупционное мышление у деток с детства будет заложено.

§ Рудничанин
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 02.02.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зря это вы так против подписки на газеты. Я лично всегда подписываюсь на КН и Правду. Уроки по спецкурсу "Краеведение" строю исключительно на инфе из КН и НГ. А из правды беру инфу для уроков по истории современного мира и Казахстана, также поднимаю архивные копии первых номеров газет, еще 1920-х годов.
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Бывалый
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 02.02.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Осталось чуть-чуть до зачётов по биографии акима города и области, и семинаров по кустанаеведению.

Ну если тебе это дело доверить - то да, именно до этого и дойдет.
Заставь кое-кого богу молиться - концовку сам знаешь.

овдал
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 02.02.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотел бы узнать мнение журналистки а.сергазиновой по поводу принудительной подписки

§ Shura
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке
Shura


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 11.12.08
Отправлено: 02.02.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется что подписка на газету сугубо личное право и желание человека. А как им воспользуется человек это его дело. А то что заставляют или убеждают или еще чего, это отговорки.
Профайл

яЗнаю
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 02.02.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ага, попробуй в Иволге отказаться от подписки на КН, завтра будешь безработным, а может и сегодня же.

Пампушка
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 02.02.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сама долго работала в КН и знаю, как все это делается. Неоднократно наш главред объяснял нам эту систему. Он говорит, типа КН никто не читает, особенно в поселках. Типа Казпочта плохо работает, все дела... И считает, что газету должны читать все сельчане. Вот и заставляет подписываться. А то, что КН - частное издание, так сам Харченко в интервью открыто признаетсЯ, что газета одна из первых в Казахстане перешла в частные руки в годы перестройки. А у них вроде как договор с акиматом, они же там инфу официальную неоднократно публикуют - указы, всякий официоза последних страничках. Выглядит это конечно не грандиозно, а зато какие суммы за этим стоят) Уууух! Ушам своим до сих пор не верю... Ну и пресловутый госзаказ. Это целая история с печальным концом. Мы довольны, редактор купается в деньгах, а мы гонорарчик неплохой срубали в свое время :-P :-P :-P Читайте КН, епана мать!

mila00000
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 03.02.17 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня вопрос к тому, кто умеет такие "крутые" ответы давать. Скажите, а в каком разделе и статье закона или конституции написано, что я должна расширять свой кругозор с бумажных носителей информации. Я, предпочитаю, расширять свой кругозор посредством интернета. Автор, с нетерпением жду вашего ответа.

СССР
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке




Отправлено: 03.02.17 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда я жил в Таллинне, в киосках были очереди за газетами. Стоимость 2 копейки. Такие газеты как "Футбол-Хоккей" вообще были дефицитом. Моё, субъективное, мнение - может в нынешних газетах пишут не о том? Если газета не окупается, то закрыть к чёртовой матери такие редакции, а не тащить их на бюджетниках. Ведь бюджетник не может противиться власти.

§ Ольга Колоколова
Re: А вот, возможно, и ответ на вопрос о принудительной подписке
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2079
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 03.02.17 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
уважаемая редакция проведите свое журналистское расследование куда и кому уходят все деньги бюджетников.. как вам самим это неинтересно? Давайте вместе сообща решим раз и навсегда эту проблему?
Уважаемый Баха! Решить эту проблему вместе - дело, конечно, заманчивое. Но нереальное. И не потому, что борьба с директивной подпиской - штука безнадежная. А потому что, когда в твою приватную жизнь вторгаются с указаниями такого рода - первый отпор должны давать вы сами. Даже если это не просто. Это как когда-то в школе, во дворе или в армии - не знаю, где вы получили первый опыт доказывания своей самости). Потом можно пожаловаться родителям, училке или представителю комитета солдатских матерей. А в первый момент вы должны показать, где проходит граница вашей внутренней свободы. И без этого никак.

Если найдется коллектив или человек, который сочтет, что 4 тысячи тенге, вытащенные у него из кармана на принудительную подписку - не просто деньги, а покушение на его внутреннюю свободу[, честь и достоинство, и он (они) скажут "нет", готовы отслеживать ситуацию ежедневно. И уверена - в такой ситуации никто за это не уволит. Во всяком случае, бюджетников. В частных компаниях, верю, сложнее. Особенно, когда хозяин - сам владелец СМИ, крайне плохо продающегося в розницу).

А вопрос, кому уходят ваши денежки - и не вопрос вовсе. Он давно исследован. Они уходят на то, чтобы газеты, дружно поющие осанну власти за бюджетные деньги, денег имели еще больше и чтобы им не нужно было добиваться внимания читателей повышением профессионального уровня, злободневностью. Чтобы ничего не отвлекало от нурлыкуна. Разве это не очевидно?)
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