Цитата: Хохол:

С опытом чего ?

Управления и руководства.

Цитата: Хохол:

Сегодня часто имеет место быть скакание по должностям , причём должности которые даже боком не стоят рядом . Сегодня в налоговой , завтра в Акимате . Причём образование может быть не по профилю , главное что б было .

Управление - отдельный профиль деятельности.

Никак не связанный с профилем основной деятельности.

Цитата: Хохол:

Опыт требуется сварщикам , каменщикам , электрикам и другим рабочим профессиям

Им требуются навыки, а не опыт.

Цитата: Хохол:

В области управления же нужны только навыки , а не опыт

Ровно наоборот.

Цитата: Хохол:

Ты можешь всю жизнь проработать (просидеть) руководителем , у тебя будет опыт (формально в трудовой) , но ты будешь дуб дубом .

А зачем руководителю уметь варить металл, класть кирпичи, прокладывать проводку и расключать сети?

Для этого у него есть сварщики, каменщики и электрики.

Это их дело заниматься этой работой.

Но отличный сварщик отнюдь не кдет отличным руководителем, а в 99% случаев как раз наоборот.

Слесарю слесарево.