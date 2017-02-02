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§ NG.kz
Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27025
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я был очень доволен, услышав выступление президента, сообщившего о начале демократических реформ в стране. Мне очень импонируют такие заявления, это именно то, чего мы очень долго ждали. Это очень хороший знак, что страна может измениться мирным путем.
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§ 07Litra
Re: Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам
07Litra


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Сообщений: 8846
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.02.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
008:
Объясните мне как Вы желаете изменить что-то в стране? Не имея опыта работы, управления,

ну наверное нарабатывая этот самый ОПЫТ работы и управления...

Цитата:
008:
это похоже на юношеский максимализм, который в Вашем случае, как мне кажется, немного затянулся
Профайл Послать приватное сообщение 008

и чем дальше он будет затягиваться,тем больше будет счастья господам образца 008.... ибо только молодняк с незаскорузлым умом,является двигателем прогресса,а не закоснелые в своей старости елбАсы или форумные срачуны...
гут,волк,алекс,74-й,далеко... я и дракон ещё дальше... но вы-то рядом с АРМАНОМ,с юношей обдумывающим житьё ЗА ВАС,и не хотите ему помочь... такхули крыситесь на коммунальщиков,на ментов,на акиматовских...
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§ 07Litra
Re: Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8846
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.02.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фара:
а не занимается словесным ан...ом под ником АНОНИМ.

ну АНАНИМЫ ещё те ананисты... причём ананирует под несколькими никами,-под одним уже не результативно.. :-x :-x :-x
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§ 07Litra
Re: Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8846
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.02.17 - 21:45
Комментарий удален модератором.
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нурлыкунчик
Re: Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам




Отправлено: 02.02.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
'напомнил автор
мне Великое произведение Корнея Чуковского
прочтем его одностишьем -этак,аки японцы


-Как я рад, как я рад....

Читатель 1
Re: Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам




Отправлено: 02.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, Литр, поддерживаю. Арман хоть что-то пытается делать.

нурлыкунчик
Re: Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам




Отправлено: 02.02.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что именно? много букв .

Как светлейший сталевар придумал,так и будет...
грят папа док Дювалье тоже выборы проводил согласно Конституции которую сам народ изменил

§ Аноним
Re: Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 02.02.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:

ну АНАНИМЫ ещё те ананисты... причём ананирует под несколькими никами,-под одним уже не результативно..

Пруфы будут что я чей то мульт?
Профайл

§ Аноним
Re: Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 02.02.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Семен Семеныч, залогиньтесь. Вы палитесь своим стилем письма. ;)
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Бывалый
Re: Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам




Отправлено: 02.02.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
С опытом чего ?

Управления и руководства.
Цитата:
Хохол:
Сегодня часто имеет место быть скакание по должностям , причём должности которые даже боком не стоят рядом . Сегодня в налоговой , завтра в Акимате . Причём образование может быть не по профилю , главное что б было .

Управление - отдельный профиль деятельности.
Никак не связанный с профилем основной деятельности.
Цитата:
Хохол:
Опыт требуется сварщикам , каменщикам , электрикам и другим рабочим профессиям

Им требуются навыки, а не опыт.
Цитата:
Хохол:
В области управления же нужны только навыки , а не опыт

Ровно наоборот.
Цитата:
Хохол:
Ты можешь всю жизнь проработать (просидеть) руководителем , у тебя будет опыт (формально в трудовой) , но ты будешь дуб дубом .

А зачем руководителю уметь варить металл, класть кирпичи, прокладывать проводку и расключать сети?
Для этого у него есть сварщики, каменщики и электрики.
Это их дело заниматься этой работой.
Но отличный сварщик отнюдь не кдет отличным руководителем, а в 99% случаев как раз наоборот.
Слесарю слесарево.

§ 008
Re: Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам
008


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 02.02.17
Отправлено: 02.02.17 - 23:22
Комментарий удален модератором.
Профайл

Бывалый
Re: Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам




Отправлено: 02.02.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
хоть что-то пытается делать.

Попи///еть мы все мастера.
Такие же как он.

Хохол
Re: Арман ДЮСЕМБАЕВ: Обращение к либералам




Отправлено: 03.02.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Им требуются навыки, а не опыт.

Навыки и знания им даются в ПТУ , а опыт и мастерство приобретается в процессе жизни . Причём у каждого индивидуально , один за год асом может стать , другой всю жизнь будет сопли делать . Цитата:
Бывалый:
А зачем руководителю уметь варить металл, класть кирпичи, прокладывать проводку и расключать сети?

Может уметь и не надо , а знать он обязан , поэтому и требования к руководителям и управленцам должна быть работа по профилю . Что бы требовать , нужно знать суть вопроса . А у нас как колода карт , одни и те же , тока тусуются . Сегодня он начальник над жнецами , завтра над кузнецами .
Ну да ладно , ты лучше скажи те кто шёл по "Большому Акиматовскому делу " , кто они ? В какой твой процент они входят , в 99% или в 1% . Опыта , знания и таланта у них хоть завались . По этому принципу и назначались . Организаторские способности , дай Бог каждому . Чё не так в той системе подборки кадров , про которую ты здесь поёшь , потому что оперируя цифрами , ты делаешь вид что в курсе и знаешь систему изнутри . И что именно опыт является определяющим фактором . Для меня например внутреннее убеждения и взгляды автора статьи более убедительны , для его назначения на ответственные посты , чем какой то опыт , какого то очередного серого протирателя штанов , назначенного на очередную должность .
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