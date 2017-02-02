|Цитата:
Хохол:
С опытом чего ?
Управления и руководства.
Цитата:
Хохол:
Сегодня часто имеет место быть скакание по должностям , причём должности которые даже боком не стоят рядом . Сегодня в налоговой , завтра в Акимате . Причём образование может быть не по профилю , главное что б было .
Управление - отдельный профиль деятельности.
Никак не связанный с профилем основной деятельности.
Цитата:
Хохол:
Опыт требуется сварщикам , каменщикам , электрикам и другим рабочим профессиям
Им требуются навыки, а не опыт.
Цитата:
Хохол:
В области управления же нужны только навыки , а не опыт
Ровно наоборот.
Цитата:
Хохол:
Ты можешь всю жизнь проработать (просидеть) руководителем , у тебя будет опыт (формально в трудовой) , но ты будешь дуб дубом .
А зачем руководителю уметь варить металл, класть кирпичи, прокладывать проводку и расключать сети?
Для этого у него есть сварщики, каменщики и электрики.
Это их дело заниматься этой работой.
Но отличный сварщик отнюдь не кдет отличным руководителем, а в 99% случаев как раз наоборот.
Слесарю слесарево.