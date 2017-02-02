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§ NG.kz
Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27025
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.02.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересная статья. В двух словах: Уже больше месяца в Казахстане спешно и настоятельно пытаются внедрить базу данных школьных оценок под названием Kundelik.kz.
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§ Валентин
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5133
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.02.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И продолжение: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/razrabotchiki-obyyasnili-platnyih-besplatnyih-servisah-311397/

Окупаться вся эта радость будет за счёт рекламы, то есть за счёт нас с вами, дорогие родители.
Профайл

555
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 02.02.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше не думать, кто и как зарабатывает! А думать как заработать!!!

гость
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 03.02.17 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это не так.

Да? А я просмотрел хост, информация открытая, там мужик арендатор.

Бывалый
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 03.02.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Мы вроде в реальном мире живём, нет?

Да.
Если кто то считает что соглашение нарушает закон - ему путь в прокуратуру.
Цитата:
Валентин:
Конечно, плохое, это азы информационной безопасности.

Каким боком тут информационная безопасность?
Никто же не собирается открывать персональные данные.
А если и есть подозрение что их открыли, то это еще надо доказать.
У двух соседей маленькие дошколята.
Недавно учителя ближайшей школы делали обход участка.
Выявляли где какого возраста дети, в какую школу ходят и так далее.
На следующий день на дверях этих соседей висели стикеры-рекламки ближайшего частного детского сада.
Это как раз помогло им туда устроить своих детей.
Они даже не знали что в соседнем доме есть недорогой частный детский сад.
Еще раз спрошу.
Настойчивее.
Что плохого в таргетированной рекламе?

гость
Re: Кто зарабатывает на электронном дневнике kundelik.kz




Отправлено: 03.02.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если кто то считает что соглашение нарушает закон - ему путь в прокуратуру

И где Вы интересно тут соглашение (в юридическом смысле) видите? Текст на экране (вместе с галочкой), и спорить то не о чем.
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