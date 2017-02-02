Цитата: уважаемая редакция проведите свое журналистское расследование куда и кому уходят все деньги бюджетников.. как вам самим это неинтересно? Давайте вместе сообща решим раз и навсегда эту проблему? Уважаемый Баха! Решить эту проблему вместе - дело, конечно, заманчивое. Но нереальное. И не потому, что борьба с директивной подпиской - штука безнадежная. А потому что, когда в твою приватную жизнь вторгаются с указаниями такого рода - первый отпор должны давать вы сами. Даже если это не просто. Это как когда-то в школе, во дворе или в армии - не знаю, где вы получили первый опыт доказывания своей самости). Потом можно пожаловаться родителям, училке или представителю комитета солдатских матерей. А в первый момент вы должны показать, где проходит граница вашей внутренней свободы. И без этого никак.



Если найдется коллектив или человек, который сочтет, что 4 тысячи тенге, вытащенные у него из кармана на принудительную подписку - не просто деньги, а покушение на его внутреннюю свободу[, честь и достоинство, и он (они) скажут "нет", готовы отслеживать ситуацию ежедневно. И уверена - в такой ситуации никто за это не уволит. Во всяком случае, бюджетников. В частных компаниях, верю, сложнее. Особенно, когда хозяин - сам владелец СМИ, крайне плохо продающегося в розницу).



А вопрос, кому уходят ваши денежки - и не вопрос вовсе. Он давно исследован. Они уходят на то, чтобы газеты, дружно поющие осанну власти за бюджетные деньги, денег имели еще больше и чтобы им не нужно было добиваться внимания читателей повышением профессионального уровня, злободневностью. Чтобы ничего не отвлекало от нурлыкуна. Разве это не очевидно?)