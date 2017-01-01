Доцент Re: На севере Казахстана из-за бурана закрыты 15 республиканских... #1







Отправлено: - 23:43 Непогода связана с атмосферными фронтами, которые стремительно надвигаются на республику. Под их влиянием снегопады и метели продолжатся все выходные на севере. В южных же областях ожидается мокрый снег, гололёд и туман.%%%%



Господа! Это всё "цветочки, а ягодки впереди" !!!!

ГОТОВЬТЕСЬ,что после прохождения циклона 4-5-6 января 2017г со стороны полуострова Таймыр ожидается мощное вторжение ХОЛОДНОГО,АРКТИЧЕСКОГО воздуха с понижением температуры до -35--40 С мороза!!!!!!



