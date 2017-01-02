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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 26676

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:40 Во время стремительного развития городов все больше людей устают от шумной суеты мегаполиса, загрязненного воздуха и постоянных пробок на дорогах. Естественно, они предпочатают жить за городом, тем более, что выгодные возможности для этого есть. Одна из них — покупка земли и строительство дома в Краснодаре.

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