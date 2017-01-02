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§ NG.kz
Дом на Юге России — это недорого
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.17 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во время стремительного развития городов все больше людей устают от шумной суеты мегаполиса, загрязненного воздуха и постоянных пробок на дорогах. Естественно, они предпочатают жить за городом, тем более, что выгодные возможности для этого есть. Одна из них — покупка земли и строительство дома в Краснодаре.
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§ Серый волк
Re: Дом на Юге России — это недорого
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8457
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.01.17 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осторожно! Мошенники!
В Краснодарском крае фирмами - прокаладками массово реализуются земли, строения и территории добытые воровским путём, отжатые у гослесфонда и напрямую входящие в конфлит с уголовным кодеском.

[Исправлено: Серый волк, 02.01.2017 - 05:44]
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