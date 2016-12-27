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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 25.07.15
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|Отправлено: 02.01.17 - 03:35
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|Пригляделся к фото..
А ведь искренно улыбаются глядя в фотокамеру всего два человека, я и девочка которая сидит..
Кава Игорь во втором ряду как то смущенно там сам с собой, он такой и в жизни старше был, рядом Гильдерман, дружил с ним с этих лет, наверно чувствовал что в Германию в 85м укатит..
Рядом с ним Диреглазова Наталья, оказывается еврейка.
Я узнал это лишь лет 20 назад, когда она укатила в Израиль.
Солонько сверху, самая высокая, она мне в садике надоела, активистка такая и патриотка была..
Германия..
А вот Игорь что во втором ряду так и живет на Уской, пьет шибко..
Два раза я стоял у его ворот в наше время, лет 5 назад и лет 10..
В первый раз сказали где то бухой, во второй раз сказали на работе, если не бухает..
Так сил к кенту с детства и не хватило зайти..
Жуваков Юрка, активист слева сверху, не знаю где он.
А сверху который, в садике воспитатели раздевали догола за упрямство и выставляли на подоконник на всеобщее обозрение..
Он так орал и плакал..
Впоследствии он упал с окна один раз и коленку раздробил там что ли, со второго этажа..
Забыл как его, он с нами не учился уже или учился, уже не вспомню..
Так, кого помню навскидку.
40 лет как никак, даже больше прошло..
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