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≡ Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В преддверии самого главного, по-детски волшебного и по-взрослому суматошного, праздника у людей, решил вспомнить, как к встрече Нового года готовились кустанайцы 20-го века. Итак, слова Натальи Здоровец (архивист облгосархива), фото с сайта Армана Козыбаева (Костанай и костанайцы), дизайн – yudjin.
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§ 211
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.01.17 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот то есть..
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§ 211
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.01.17 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дед мороз, в пионерской что ли..
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§ 211
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.01.17 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Только обратил внимание на то, где у меня лежат фотки и не где, а что тут написано..
Дымок сигареты с советского времени?
На Приму похоже..
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§ 211
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.01.17 - 02:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашел оторванный кусок от первого фото в альбоме..
Вот мой настоящий совдеповский фотоальбом..
Ему лет 50?
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§ 211
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.01.17 - 02:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Почитал тему теперь или посмотрел, 1957й год..
И спустя 20 лет ничего не изменилось, все те же мальчики были зайцами, всё все так же стоят и сидят, всё та же елка..
Честно говоря сперва думал это уюджин позаимствовал мое фото..
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§ 211
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.01.17 - 03:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пригляделся к фото..
А ведь искренно улыбаются глядя в фотокамеру всего два человека, я и девочка которая сидит..
Кава Игорь во втором ряду как то смущенно там сам с собой, он такой и в жизни старше был, рядом Гильдерман, дружил с ним с этих лет, наверно чувствовал что в Германию в 85м укатит..
Рядом с ним Диреглазова Наталья, оказывается еврейка.
Я узнал это лишь лет 20 назад, когда она укатила в Израиль.
Солонько сверху, самая высокая, она мне в садике надоела, активистка такая и патриотка была..
Германия..
А вот Игорь что во втором ряду так и живет на Уской, пьет шибко..
Два раза я стоял у его ворот в наше время, лет 5 назад и лет 10..
В первый раз сказали где то бухой, во второй раз сказали на работе, если не бухает..
Так сил к кенту с детства и не хватило зайти..
Жуваков Юрка, активист слева сверху, не знаю где он.
А сверху который, в садике воспитатели раздевали догола за упрямство и выставляли на подоконник на всеобщее обозрение..
Он так орал и плакал..
Впоследствии он упал с окна один раз и коленку раздробил там что ли, со второго этажа..
Забыл как его, он с нами не учился уже или учился, уже не вспомню..
Так, кого помню навскидку.
40 лет как никак, даже больше прошло..
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