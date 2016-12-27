211 Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления. #35





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1319

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:35 Пригляделся к фото..

А ведь искренно улыбаются глядя в фотокамеру всего два человека, я и девочка которая сидит..

Кава Игорь во втором ряду как то смущенно там сам с собой, он такой и в жизни старше был, рядом Гильдерман, дружил с ним с этих лет, наверно чувствовал что в Германию в 85м укатит..

Рядом с ним Диреглазова Наталья, оказывается еврейка.

Я узнал это лишь лет 20 назад, когда она укатила в Израиль.

Солонько сверху, самая высокая, она мне в садике надоела, активистка такая и патриотка была..

Германия..

А вот Игорь что во втором ряду так и живет на Уской, пьет шибко..

Два раза я стоял у его ворот в наше время, лет 5 назад и лет 10..

В первый раз сказали где то бухой, во второй раз сказали на работе, если не бухает..

Так сил к кенту с детства и не хватило зайти..

Жуваков Юрка, активист слева сверху, не знаю где он.

А сверху который, в садике воспитатели раздевали догола за упрямство и выставляли на подоконник на всеобщее обозрение..

Он так орал и плакал..

Впоследствии он упал с окна один раз и коленку раздробил там что ли, со второго этажа..

Забыл как его, он с нами не учился уже или учился, уже не вспомню..

Так, кого помню навскидку.

40 лет как никак, даже больше прошло..