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Внучка:
ты,часом, не рожденный в 80-х? Помнится, у моего младшего брата была рубашка , сшитая из гипюра
в конце 70-х...И рубашку мама сшила из своего свадебного платья... и как зачастую это делалось ночью, и на руках.
Это, кстати, фото из сада, но и в школе празднование было таким, что помню до сих пор: зал был украшен просто до неузнаваемости, огромные рисованные с открыток стенгазеты, гирлянды, огни, рисунки на окнах, огромная настоящая ёлка в центре ....
Намедни, спустя, 30 лет, я попал в тот зал школы... и тоже на утренник... уже ребенка.
от убогости и нищеты зала и действа в шоке многие родители
Мы в нищие 90-е могли делать больше, чем сейчас.
[Исправлено: yudjin, 27.12.2016 - 22:30]