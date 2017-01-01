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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
* 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
что он заслуживает только того, чтобы его называли просто [censored]-ом.

Оппонентов как правило я уважаю.
Не уважаю тех, кто прикрывается тут администрацией, пользуясь какими то личными привилегиями и потому наглеет..
А потому о нем никак, ибо знаю, скажешь плохо о нем, редакция примет это как личное оскорбление и применит какие то меры, которые ты уже будешь иметь с ними, а не с пользователем, который именно на это и расчитывает, оставаясь в тени и довольствуясь очередной "своей" махонькой победой..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потому нужны новые правила, единые для всех, где нет ни панибратства, ни близких родственных отношений типа Саке Маке, и да, возможность критиковать Эту власть.
Ведь она свою критикует, когда ей этого хочется, начиная от акимов и до...
Диалоговое окно, это очень важно, а не скрытые обособленные лички от всех, шушуканье и говор за глаза..
Как в принципе того требуют от других..
Вон Василий учудил, рискнул и выразил хоть какое то мнение, теперь у него есть один комментарий..
Но возможно ли это вообще в целом?
Ответ - Нет.
Смотрю я вот сюда и думаю тоже - невозможно..
Не готова эта власть идти ни на какие уступки..
Власть, она везде и всегда одинакова, что ты аким, что редактор..
Критику никто не любит и считают критику своей работы и своих каких то приближенных своим личным оскорблением..
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§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8365
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.01.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
witas
Ты не устал мне в личку писать?

Витал,это не vitAs,а какойта **дарас.... а может даже и не рас... а много рас... весь такой перфорированный* петух-тихушник....

*«Перфорированный» синонимы слова, морфология
Всего найдено синонимов: 6
Синоним
издырявленный [Подробнее]
перфорационный [Подробнее]
перфоривочный [Подробнее]
перфорировальный [Подробнее]
прободанный [Подробнее]
прободенный

[Исправлено: 07Litra, 01.01.2017 - 21:17]
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1844
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.01.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мммм как же дядя Марик по нам всем соскучился :lol:
А вот интересно,когда слиняли на каникулы от нас
Хде тренировали свой речевой запас?
Пади как партизан читали форум
От ярости матюгались дома :-P
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* 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.01.17 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
вот интересно,когда слиняли на каникулы от нас
Хде тренировали свой речевой запас?

Да нигде и никак..
Наоборот, отпуск даже как то помогает и чем дальше тем ты более отдаляешься от газеты..
Это как сродни например приему алкоголя, где то читал что если 21 день не пьешь, организм начинает забывать кайф от него..
С алкоголем попробовал, ведь действительно, но это так..
А может это просто тренировка, чтобы уйти насовсем, пока не знаю еще..
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Ответить Новый топик
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