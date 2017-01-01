211 Re: Флуд и оффтопик #11102





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1305

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:06 А потому нужны новые правила, единые для всех, где нет ни панибратства, ни близких родственных отношений типа Саке Маке, и да, возможность критиковать Эту власть.

Ведь она свою критикует, когда ей этого хочется, начиная от акимов и до...

Диалоговое окно, это очень важно, а не скрытые обособленные лички от всех, шушуканье и говор за глаза..

Как в принципе того требуют от других..

Вон Василий учудил, рискнул и выразил хоть какое то мнение, теперь у него есть один комментарий..

Но возможно ли это вообще в целом?

Ответ - Нет.

Смотрю я вот сюда и думаю тоже - невозможно..

Не готова эта власть идти ни на какие уступки..

Власть, она везде и всегда одинакова, что ты аким, что редактор..

Критику никто не любит и считают критику своей работы и своих каких то приближенных своим личным оскорблением..