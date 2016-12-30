211 Re: Как готовились к Новому году в СССР #152





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1305

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:51 Цитата: Доцент:

когда желаешь пообщаться на форуме.

А как общаться, не имея отклика?

Ты например, якобы патриот СССР, сможешь что то выкласть в фото того прекрасного времени?

Или будешь как последний тролль говорить о красотах СССР по Википедии?

Так что я не общаюсь, а привожу реальные докасательства, в отличии от вас, просто рожденных во времена СССР и не могущих вспомнить буквально ничего о своей счастливой там жизни, кроме очередного набора каких то гугловых предложений, которые говорят те, кому собственно и сказать нечего, не то что показать..

Учись у меня, открытости и способностью показать эти доказательства не твоей всезнайкой Википедией, а личным опытом и фотографией того времени..

А просто так, знаешь ли, языком молотить да клавой стучать и обезьяна может, дай ей только правильный набор букоф..