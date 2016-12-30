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§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
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Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько ему дали?****Пока под следствием в Москве..
Его старшего брата Александра освободили от должности прокурора Уральско-Приволжского региона, на четвертый день после задержания Никиты за взятку.

* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
касается Никиты Белых, то ты вначале "погнал",что .... знаком и" даже учился с таким крутыми в советских кедах"...

Белых то у нас не крутой был, я же заметь, говорил про другого, что он сейчас крутой бизнесмен, строит дома всякие, ходит с министерскими всякими, здоровается за руку с самим самим..
А ведь начинал с сигарет, с сумок и баулов, которые таскал после школы, занимаясь перепродажей..
Кто бы мог подумать, что я его гонял в школе, хотя он был качок..
Да уш, жизнь интересная штука..
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* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
когда желаешь пообщаться на форуме.

А как общаться, не имея отклика?
Ты например, якобы патриот СССР, сможешь что то выкласть в фото того прекрасного времени?
Или будешь как последний тролль говорить о красотах СССР по Википедии?
Так что я не общаюсь, а привожу реальные докасательства, в отличии от вас, просто рожденных во времена СССР и не могущих вспомнить буквально ничего о своей счастливой там жизни, кроме очередного набора каких то гугловых предложений, которые говорят те, кому собственно и сказать нечего, не то что показать..
Учись у меня, открытости и способностью показать эти доказательства не твоей всезнайкой Википедией, а личным опытом и фотографией того времени..
А просто так, знаешь ли, языком молотить да клавой стучать и обезьяна может, дай ей только правильный набор букоф..
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* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
прокурора Уральско-Приволжского регио

Откупится.
Прокурорские у вас в России откупаются всегда, это каста неприкасаемых..
Так что не переживай особо за правые силы в России..
Кстати, а когда ты встал на сторону Серого Волка, который тоже яблочников поддерживает?
Тебе ненавистен сегодняшний э.., ну не режим, а сама власть?
Я бы не играл с огнем, после Питера то будет тяжеловато, куда если что уедешь?
Успокойся и прими все как есть, тебе зачем это?
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* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.01.17 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И самый лучший дед мороз уже не первого десятилетия..
Да уш..
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