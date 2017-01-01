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§ NG.kz
На севере Казахстана из-за бурана закрыты 15 республиканских трасс
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ограничение движения автотранспорта действует на территории четырёх северных областей страны. В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автомобильных дорогах республиканского значения.
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Доцент
Re: На севере Казахстана из-за бурана закрыты 15 республиканских...




Отправлено: 01.01.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непогода связана с атмосферными фронтами, которые стремительно надвигаются на республику. Под их влиянием снегопады и метели продолжатся все выходные на севере. В южных же областях ожидается мокрый снег, гололёд и туман.%%%%

Господа! Это всё "цветочки, а ягодки впереди" !!!!
ГОТОВЬТЕСЬ,что после прохождения циклона 4-5-6 января 2017г со стороны полуострова Таймыр ожидается мощное вторжение ХОЛОДНОГО,АРКТИЧЕСКОГО воздуха с понижением температуры до -35--40 С мороза!!!!!!

:-P :-P :-P
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