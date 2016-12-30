211 Re: Как готовились к Новому году в СССР #137





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1305

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:32 Цитата: 113:

Дядя Марик,а шпалы были деревянные

или бетонные?



Деревянные..

Нурбанчик мне уже сказал про эту нестыковку, по моему он, но шпалы всегда при мне там были деревянными и мать тоже "штопала" их специальной штопалкой, а отец был бригадиром и ходил с каким то длинным уровнем и я даже гонял на поездах частенько сам, там газулька оказывается сбоку под рукой..

Когда их поменяли, не знаю, я то до 9ти лет там топал..