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Страница 10 из 11«1...891011»
§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
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§ witas
Re: Как готовились к Новому году в СССР
witas


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 01.01.17 - 22:28
Комментарий удален модератором.
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§ 113
Re: Как готовились к Новому году в СССР
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 01.01.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Считал шпалы..

Дядя Марик,а шпалы были деревянные
или бетонные?
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* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Дядя Марик,а шпалы были деревянные
или бетонные?

Деревянные..
Нурбанчик мне уже сказал про эту нестыковку, по моему он, но шпалы всегда при мне там были деревянными и мать тоже "штопала" их специальной штопалкой, а отец был бригадиром и ходил с каким то длинным уровнем и я даже гонял на поездах частенько сам, там газулька оказывается сбоку под рукой..
Когда их поменяли, не знаю, я то до 9ти лет там топал..
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Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
211.Какой крутой однофамилец что ли, его постоянно хулиганы гоняли..
Но хорошо что хоть в туалете на улице не прижигали голову сигаретами,
Он в Белгород уехал, может это даже он?%%%%%%

Судя по вашей "обиженности"жизнью, судьбой родителей, а также вашим окружением в период вашего обучения,изложенными комментариями".....ВЫ, действительно,СИЛЬНО ОБИЖЕНЫ жизнью и окружающими.
Что касается Никиты Белых, то среди вашего " ПТУ-шных хлопцев", его, попросту говоря, по определению быть не может, т.к он НАСТОЯЩИЙ Никита Белых- сын третьего секретаря Пермского обкома партии.
Учился, кстати он, в Пермском Гос .Университете.

§ 113
Re: Как готовились к Новому году в СССР
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 01.01.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Когда их поменяли, не знаю

Моё детство прошло тоже на ЖД.
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* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Парнишки из ПТУ( профессионального училища),Без обид, 211, но НИКАКОГО

Кончай гнать то..
Это был технарь, в самом конце, когда мы приехали с Целинограда.
Мать с севера приехала еще, а в Целиноград я хотел стать машинистом электровоза, зрение минус 2, это и решило все.
Потом по пути с жд вокзала остановки, индустриалка, СХИ, Ту 10, и вот в конце строительный техникум, мать возьми и скажи, хоть сюда поступи, я просто взял и поступил..
А че еще делать, в деревню обратно что то неохота было..
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* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
касается Никиты Белых, то среди вашего " ПТУ-шных хлопцев", его,

Это школьное фото в 6м классе по моему..
Или в 7м..
Ты как там взросляков то смог увидеть?
Пойду посмотрю, там сзади написано что то или нет..
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Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
113:
Дядя Марик,а шпалы были деревянные
или бетонные?%%%%%%%

Не понял юмора: новоявленный 211- это второе "пришествие" Марика, то бишь 112 го на форум НГ?
Изменился лишь немного стиль письма, чувствуется другая рука, однако, его параноическое не восприятие эпохи социализма осталось прежним. :lol: :lol: :lol:

* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот кстати и диплом, я там все закрыл интересно?
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Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
211.Это школьное фото в 6м классе по моему..
Или в 7м..
Ты как там взросляков то смог увидеть?%%%%%

112-й! не гони пургу снежную и не поднимай темы, в которых , ты. попросту говоря ничего не понимаешь!
Никита Белых НИКОГДА НЕ БЫЛ в твоей компании парнишек из ПТУ!!!

* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь точно, не Никита, но Белых, третий сверху..
Хм..
Класс 7й.
Както я тогда задумывался над тем что память будет отказывать и писал ведь это сзади или взади..
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* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Никита Белых НИКОГДА НЕ БЫЛ в

Имя поменять любой может при бабках, и биографию..
А вот фамилия осталась..
При замужестве меняется..
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Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это школьное фото в 6м классе по моему..
Или в 7м..
Ты как там взросляков то смог увидеть?%%%%%%%%%%%%%%%


112-й, он же 211!!!Где ты увидел, среди своих ПТУ-шников, Никиту Белых??? Я его, и брата Александра прекрасно знаю.Читай:

Никита Белых (13 июня 1975 года рождения, Пермь) — выпускник школы № 9 им. Пушкина с физико-математическим уклоном. Окончил экономический и юридический факультеты Пермского государственного университета, поступил в аспирантуру, проходил стажировку в Оксфорде. Работал журналистом на телевидении. В 1993 году учредил инвестиционную компанию «Фин-Ист». В июле 1998 года становится вице-президентом Пермской финансово-производственной группы. Тогда же вошёл в состав правления ПФПГ.

С такими людьми тебе по определению, НЕ ПРИХОДИЛОСЬ встречаться,ОБЩАТЬСЯ,ИМЕТЬ дела.....отсюда ты по жизни и обиженный.
Как в народе говорят" Гусь ...ье -не товарищ!" :-P :-P :-P

Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь точно, не Никита, но Белых******

Не виляй своим хвостом. Пивасяка надо меньше употреблять, когда желаешь пообщаться на форуме.

А что касается Никиты Белых, то ты вначале "погнал",что .... знаком и" даже учился с таким крутыми в советских кедах"...

А теперь попросту сдулся, как твой переполненный пузырь."Не Никита, но Белых", не Белых , а Петров, не Петров, а вАще Иваноффф" :-P :-P :-P

* 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Никиту Белых??? Я его, и брата Александра прекрасно знаю.Читай:

Никита Белых (13 июня 1975 года рождения, Пермь) — выпускник

По Википедии ты всех наверно взяточников и казнокрадов знаешь..
Сколько ему дали?
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