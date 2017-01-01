Доцент Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми... #18







Отправлено: - 22:49 ага, все правильно, и еще слюну кобры............%%%%



Ни в коем случае!!!!! Здесь абсолютно нет никакого злословия или прикола.

Дело в том, что журналисты и многочисленные гости ВСЕГДА интересуются:1. А каковы реальные успехи республики(хозяйки ЭКСПО) за последние 25 лет?

2. Что она представляла собой в советский период, и какой стала за годы независимости??? Вот, в чем смысл.!!

А построить по иностранным проектам, с помощью иностранных строителей пустые коробки для ЭКСПО и НЕ ВЫСТАВИТЬ современные образцы выпускаемой продукции,- это абсолютно РАЗНЫЕ понятия.!

Вот в чём "соль" поставленной проблемы.Согласитесь, что выставлять на ЭКСПО образцы добываемых руд, чушки необработанных черных и цветных металлов, серые макаронные изделия Султан, карамельки и десяток бутылок водки- это абсолютно не соотвествующий уровень республики 21 века постиндустриальной эпохи.