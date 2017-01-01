/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми стран мира		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми стран мира
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Список стран, граждане которых теперь смогут беспрепятственно посетить Казахстан, расширен в связи с проведением международной выставки ЭКСПО-2017.
Читать новость

§ drakon
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
а как дело доходит помочь , так сразу в кусты

Я ещё ваших часовщиков,маслом и икрой - не кормил... :lol:
Профайл

????
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...




Отправлено: 01.01.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не отменили визы еще для республик Тринидад и Тобаго, Сейшельские о-ва,Мальдивы,,Того,Камерун,Ямайка,Гондурас, Королевств Лесото и Марокко,Лихтейштейн,Андорра, Ватикан,Ливии,Ирака и еще 149 странам !!!!!

Непорядок,надо срочно их позвать! :-P :-P :-P :-P

§ witas
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...
witas


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 01.01.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Обычно экспозиция страны - хозяйки выставки ЭКСПО оставляет за собой самое большое помещение, чтобы показать всему миру свои успехи.
Интересно, а что выложат хозяева на полки: сноп пшеницы, мешок муки, гость конфет да пакет серых макарон " Султан", куски руд черных и цветных металлов, в колбах нефть и гпз, а не стене карта:"ВСЁ продано иностранцам в 1991-1994 годах".

Рады бы вам продать ещ-щ-щё, да , к сожалению, продавать уже нечего!!!!"

ага, все правильно, и еще слюну кобры...................
Профайл

Доцент
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...




Отправлено: 01.01.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ага, все правильно, и еще слюну кобры............%%%%

Ни в коем случае!!!!! Здесь абсолютно нет никакого злословия или прикола.
Дело в том, что журналисты и многочисленные гости ВСЕГДА интересуются:1. А каковы реальные успехи республики(хозяйки ЭКСПО) за последние 25 лет?
2. Что она представляла собой в советский период, и какой стала за годы независимости??? Вот, в чем смысл.!!
А построить по иностранным проектам, с помощью иностранных строителей пустые коробки для ЭКСПО и НЕ ВЫСТАВИТЬ современные образцы выпускаемой продукции,- это абсолютно РАЗНЫЕ понятия.!
Вот в чём "соль" поставленной проблемы.Согласитесь, что выставлять на ЭКСПО образцы добываемых руд, чушки необработанных черных и цветных металлов, серые макаронные изделия Султан, карамельки и десяток бутылок водки- это абсолютно не соотвествующий уровень республики 21 века постиндустриальной эпохи. :-P :-P :-P
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 118, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 115
Зарегистрированные пользователи: Моше, 113, INFINITE

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 3
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх