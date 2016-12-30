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§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
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§ witas
Re: Как готовились к Новому году в СССР
witas


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 01.01.17 - 22:28
Комментарий удален модератором.
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* 113
Re: Как готовились к Новому году в СССР
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 01.01.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Считал шпалы..

Дядя Марик,а шпалы были деревянные
или бетонные?
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§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Дядя Марик,а шпалы были деревянные
или бетонные?

Деревянные..
Нурбанчик мне уже сказал про эту нестыковку, по моему он, но шпалы всегда при мне там были деревянными и мать тоже "штопала" их специальной штопалкой, а отец был бригадиром и ходил с каким то длинным уровнем и я даже гонял на поездах частенько сам, там газулька оказывается сбоку под рукой..
Когда их поменяли, не знаю, я то до 9ти лет там топал..
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Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
211.Какой крутой однофамилец что ли, его постоянно хулиганы гоняли..
Но хорошо что хоть в туалете на улице не прижигали голову сигаретами,
Он в Белгород уехал, может это даже он?%%%%%%

Судя по вашей "обиженности"жизнью, судьбой родителей, а также вашим окружением в период вашего обучения,изложенными комментариями".....ВЫ, действительно,СИЛЬНО ОБИЖЕНЫ жизнью и окружающими.
Что касается Никиты Белых, то среди вашего " ПТУ-шных хлопцев", его, попросту говоря, по определению быть не может, т.к он НАСТОЯЩИЙ Никита Белых- сын третьего секретаря Пермского обкома партии.
Учился, кстати он, в Пермском Гос .Университете.

* 113
Re: Как готовились к Новому году в СССР
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 01.01.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Когда их поменяли, не знаю

Моё детство прошло тоже на ЖД.
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