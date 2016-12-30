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§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
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Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
211.На Никите Белых даже кеды по моему настоящие совковые,
если не ошибаюсь..%%%%
Не ошибаетесь, если вы, действительно, знаете Никиту Белых. А что вы знаете о его родителях(вопрос на засыпку) :-P :-P :-P

§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Принципиальная РАЗНИЦА между нами в том, что вы ПОДБИРАЕТЕ картинки из Букваря, а Я ЖИЛ во во времена СССР, п

Ну какой же это букварь, если это мои личные фото?
Я давно их выкладываю тут и если даже пособирать все это в одну кучу, можно наконец увидеть что фото, которые я выставляю принадлежат все одному человеку..
Кстати в Ебурге меня по бровям определял вызванный в мнждународном аэропорту спец, я ли это в паспорте..
В паспорте мне было 28, в Египет улетал в 30 с хвостиком, в это время я изменился да, сильно..
Но до 30ти это одно лицо, или одна морда..
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§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Особенно,если речь идёт насчёт ваших "выкладенных советские фото". У вас какое образование?

Мастер промышленного и гражданского строительства.
Техник строитель.
Диплом на твердую четверку и делал сам.
Стипендия 37.50 рублей это то что хорошист.
Троечники 30 рублей, отличники 45.
Ответ устраивает?
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Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
211.Стипендия 37.50 рублей это то что хорошист.
Троечники 30 рублей, отличники 45.%%%%%%%%

Это "стипуха в СПО"1982-1986 годов. В яблочко?

§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Когда родители получили на работе , опять же, БЕСПЛАТНО свою 2-х, 3-х комнатную квартиру, в которой вы сейчас

Область фантастики у тебя какая то..
Не бесплатно..
Горем..
И героизмом.
Деда по отцу расстреляли, а потому фамилии у нас не настоящие.
Отец матери наоборот был героем Великой Отечественной Войны.
Дом сперва однокомнатный, был ведомственным бараком на четыре семьи и никаким не нашим..
Потом одни съехали, к нам еще комната прибавилась.
Второй дом в Киевском кстати тоже, но меня уже там не было..
И никто нам бесплатно ничего не дал и не давал..
Все это какой то жестокий вымысел..
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§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Это "стипуха в СПО"1982-1986 годов. В яблочко?

Ну примерно..
Скажем даже так.
А что, на фото годики не рассмотрел?
Господи, второй раз выкладываю толстый намек тут..
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§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати вот мой ведомственный дом для жд дорожников, рядом знаменитая узкая колея, в честь которой называли поселок..
Мы посередине жили..
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§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот по этой дороге я в школу ходил в бураны.
Один раз даже в вагон влепился, головой, в блин.
Считал шпалы..
А так в основном через дырки в КСМК, да, там в яму один раз зимой провалился в канализационную, часа три вылазил по доскам каким то..
Лет 7 было..
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§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
действительно, знаете Никиту Белых. А что в

Хех..
А ведь действительно..
Какой крутой однофамилец что ли, его постоянно хулиганы гоняли..
Но хорошо что хоть в туалете на улице не прижигали голову сигаретами, обычно в советское время так делали со спокойными не драчунами..
Он в Белгород уехал, может это даже он?
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§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати по поводу образования, любой технарь в Казахстане по крайней мере меня принимал без экзаменов, за хорошее школьное образование.
К слову меня после восьмого хотели выгнать из школы за хулиганье..
На специальной комиссии решили взять, только потому что мальчиков 4 человека осталось, меня пятым сделали..
Ну и потом в голову что то нашло, я закончил школу лучше всех в классе..
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§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1293
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, что мне это одному есть что вспомнить и показать о советских временах, не патриоту СССР.
Где истинные его ценители?
Ах да, только гаварить вызубренные в Гуголе общие фразы о его красоте?
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Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
211. см. фото №85.%%%%%%

Парнишки из ПТУ( профессионального училища),Без обид, 211, но НИКАКОГО студенческого ШАРМА, изыска Я не увидел. Где ваши белые рубашки, черные галстуки? :-P :-P

цирк
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цирк уехал, а клоун остался!
На арене:


Цитата:
211:

последствия
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот по этой дороге я в школу ходил в бураны.
Один раз даже в вагон влепился, головой, в блин.

Ащущаеца

§ witas
Re: Как готовились к Новому году в СССР
witas


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 01.01.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Это "стипуха в СПО"1982-1986 годов. В яблочко?

гыыыыыыыыыыыыыыыыыы смешно....... :-P :-P :-P :-P
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