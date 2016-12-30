Цитата: Доцент:

Принципиальная РАЗНИЦА между нами в том, что вы ПОДБИРАЕТЕ картинки из Букваря, а Я ЖИЛ во во времена СССР, п

Ну какой же это букварь, если это мои личные фото?

Я давно их выкладываю тут и если даже пособирать все это в одну кучу, можно наконец увидеть что фото, которые я выставляю принадлежат все одному человеку..

Кстати в Ебурге меня по бровям определял вызванный в мнждународном аэропорту спец, я ли это в паспорте..

В паспорте мне было 28, в Египет улетал в 30 с хвостиком, в это время я изменился да, сильно..

Но до 30ти это одно лицо, или одна морда..