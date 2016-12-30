211 Re: Как готовились к Новому году в СССР #110





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1276

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:27 И фоток мало у меня осталось.

Был ведь полный чемодан набитый ими, другой негативами того времени, которые я уже не мог из за недостатка денег напечатать и оставил до лучших времен.

Несколько десятков тысяч думаю..

Да так в процессе постоянных переездов это все и растерял, третий чемодан с увеличителем и фотоаппаратом, глянцевалкой и фотобачком с ванночками..

Но это вот все, что смог сохранить..

И у каждого, у каждого любящего СССР должно быть этого гораздо больше чем у меня было..

А то привыкли выставлять чужие фото, о которых и понятия не имеют и говорят что то там за СССР и любовь к нему..

Я это могу сказать, только я, судя по всему что у меня это есть.

А тот кто выставляет чужие фото и судит по ним сквозь времена, ну это знаете ли..

Можно и с Титаника фото выставить и восхититься, какая же все таки красивая была жизнь у его пассажиров, хоть и недолгая..

Но сели бы вы сами в точно такой же Титаник, который повторит точь в точь судьбу первого Титаника?

Наврятли..

Точно так же и с СССР..