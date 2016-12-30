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§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
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§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1276
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И какой же Новый год без девчачьих сплетен и писем..
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§ Vital
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3801
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.01.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю чё у вас там было. У меня было нормальное детство. При простых трудяк родителей.
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ОГПУ
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Больше ни у кого детства в СССР не было?
Или учитесь товарищи, если любили СССР то и выкладывайте свои фото и учитесь быть открытыми..

Как много тебя здесь сегодня!Соскучился ,красава,видно .
Но тебя уже как у Высоцкого:
Придешь домой там ты сидишь...

§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1276
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совдеп:

Стрёмно всё было, даже вспоминать не хочется..

И я к тому же..
Они заблудшие, путают режим СССР с детством, которое всегда и в любое время и при любом режиме счастливое..
Тоже любил СССР, но только потому что выбора не было.
Сейчас мое сердце принадлежит уже новой эпохе, независимому Казахстану и я рад, что у меня этот выбор есть.
А те кто живет в прошлом и прошлым, какое будущее они сделают для своих потомков?
Да никакого, те тоже так же будут говорить - А вот представляете, во времена мамонтов было лучше..
И тем не менее пользуясь не копьем и каменным топором, а айфонами последних поколений, интернетом..
А потому псевдолюбовь к СССРу, кто пользуется американскими разработками, я называю тупейшим троллингом..
Память да, но любовь ли это?
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§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1276
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
Как много тебя здесь сегодня!Со

А что, не меня, а того времени, что я испытал.
При чем тут я?
Фотографии того времени сами говорят за себя, за нас всех, предавших СССР..
Смотря на эти фотографии, порой не понимаешь, почему мы все поголовно, разграбили и разрушили такую страну, свою страну.
Думаю каждому есть что сказать, а потому просто стыдно, не правда ли, кичиться любовью к СССР и не ответить на главный вопрос - Почему?
Почему я продал СССР, раз мне было так хорошо?
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§ 211
Re: Как готовились к Новому году в СССР
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1276
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.01.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И фоток мало у меня осталось.
Был ведь полный чемодан набитый ими, другой негативами того времени, которые я уже не мог из за недостатка денег напечатать и оставил до лучших времен.
Несколько десятков тысяч думаю..
Да так в процессе постоянных переездов это все и растерял, третий чемодан с увеличителем и фотоаппаратом, глянцевалкой и фотобачком с ванночками..
Но это вот все, что смог сохранить..
И у каждого, у каждого любящего СССР должно быть этого гораздо больше чем у меня было..
А то привыкли выставлять чужие фото, о которых и понятия не имеют и говорят что то там за СССР и любовь к нему..
Я это могу сказать, только я, судя по всему что у меня это есть.
А тот кто выставляет чужие фото и судит по ним сквозь времена, ну это знаете ли..
Можно и с Титаника фото выставить и восхититься, какая же все таки красивая была жизнь у его пассажиров, хоть и недолгая..
Но сели бы вы сами в точно такой же Титаник, который повторит точь в точь судьбу первого Титаника?
Наврятли..
Точно так же и с СССР..
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Бывалый
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 01.01.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А вот представляете, во времена мамонтов было лучше..
И тем не менее пользуясь не копьем и каменным топором, а айфонами последних поколений, интернетом..

Ты прям Иванова с Марксом описал.
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