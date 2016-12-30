Цитата: Кобра:

Никто не помнит, что Марик, перед тем как исчезнуть, на редакцию наезжал.

Ток на моей памяти , он не один раз наезды с истерикой делал на редакцию , раньше же это не было причиной для его бана (если верить Дракону) . Цитата: Кобра:

А лучше - засаду в Астыкжане устроить.

Тогда уж лучше сделать засаду возле памятника Тарана , от туда последние его весточки были .