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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 30.12.16 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:
Никто не помнит, что Марик, перед тем как исчезнуть, на редакцию наезжал.

Ток на моей памяти , он не один раз наезды с истерикой делал на редакцию , раньше же это не было причиной для его бана (если верить Дракону) . Цитата:
Кобра:
А лучше - засаду в Астыкжане устроить.

Тогда уж лучше сделать засаду возле памятника Тарана , от туда последние его весточки были .

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.12.16 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
(если верить Дракону) .

Можешь - не верить. Кто,кроме Редакции
его мог забанить? МВД или КНБ... 8-)
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:-P
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 30.12.16 - 21:45
Комментарий удален модератором.

Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 31.12.16 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помер тот сосед сегодня про которого , я писал 30 числа.

§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1276
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


И да, пока я не помер..
В подтверждение эта открытка..
Ну и пака пака, и может быть на день, а может быть на два, а может...
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.16 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
а может...

Марик, с Новым Годом. Возвращайся...
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§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8364
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 31.12.16 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
В подтверждение эта открытка..

не аргумент
:-) ты мог это и летом написать.... :-) :-) давай фотку с новогодним выпуском "НГ".... :lol: :lol: с новым годом!
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 31.12.16 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И да, пока я не помер..

Если даже Марик вымысел редакции , и в природе не существует , я рад что он вернулся .

дед мороз
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 31.12.16 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоят мальчонки , стоят в сторонке,
Руками в штанах теребят.

потомукак им больше делать нечего под новый год.

§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1276
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
я рад что он вернулся .

Пока на несколько часов..
Я тоже рад что меня тоже тут не забыли пока, обычно это происходит очень быстро с пользователями форума и они вынуждены как Валентин напоминать о себе через скандалы и какие то связи с администрацией через какое то время постоянно..
Но я тем не менее так не хочу о себе напоминать..
Хочу чтобы все шло естественно и это меня чьерт побьери радует..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1276
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дед мороз:
потомукак им больше делать нечего под новый год.

По сути говоря, нечего и это правда..
Неделю сидеть и куковать?
Если б бабло было, можно как в старые добрые времена укатить в Египет и там ни о чем не думать..
Никаких звонков, никакого интернета, вода и солнце и развлечения..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1276
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.12.16 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да.
Отдельное спасибо хочется сказать Нургельды, что дал в последние пять лет свободно говорить тут на форуме мне лично..
Не знаю как другим..
Особенно "приближенным к телу", скорее всего они его проклинают по полной, но мне лично он дал тот глоток свободы, то право голоса, что я и хотел..
Жаль конечно что его больше тут нет и не придвидится, но за то ему огромное спасибо и мои поздравления, пусть даже и не читает, главное я так выговорился..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3801
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.01.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
witas
Ты не устал мне в личку писать? Тот же там казил или гасил короче на будущее: Или не пиши в личку или как то реальней предлагай встречу.
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Ответить Новый топик
Страница 740 из 740«1...738739740
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