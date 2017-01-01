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Куратор темы: drakon
Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 01.01.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тебе дотянуть :lol:

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Пенсы. С праздником вас. :lol:

Спасибо,Виталя!
Тебе тоже всего ... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3801
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.01.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг. Друг как там пьянка прошла? Думаю не упал носом . Знаю вас закалённых бывалых. Вы сильны в этом дело. Наше поколения вас не подведёт. Буть уверен!!!! ;-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Драг. Друг как там пьянка прошла?

Виталя.Всё прошла - нормально.
Выпил всего 60 гр.водки.
За Россию,Казахстан. Всем позвонил.
В24 по местному времяни-за ГДРу.
Гуся Барбара-
в духовке запекла. Селёдка в тулупе.
Оливье - небыло. Поэтому никуда -
не упал... :lol: :oops:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3801
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.01.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня чуть по про проще. Выпил всего незнаю чего.
Начал с шампуня с бывшей по 1 одной бутыль поздравел и всё такое. Всякие понты были.
Ну а потом началось
Не считал . Ну где то литра два я всю принял. Ну не чё . живой .пока.
;-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Начал с шампуня с бывшей

Хитёр,Виталя,хитёр.
Главное - живой остался... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3801
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.01.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг. Ты короче то же Лиле шампаское на лей. А там уже ещё пару раз. Если мало то ещё пару раз . Если ваще трудный случай. То мешай шампунь с всякой водкой. Они не которые не с первого прихода понимают. :lol:
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Страница 271 из 271«1...269270271
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