Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4055





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3801

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:43 У меня чуть по про проще. Выпил всего незнаю чего.

Начал с шампуня с бывшей по 1 одной бутыль поздравел и всё такое. Всякие понты были.

Ну а потом началось

Не считал . Ну где то литра два я всю принял. Ну не чё . живой .пока.

