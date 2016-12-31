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≡ 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему автомобилистов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему автомобилистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.16 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зинаида Охлопкова получила патент на изобретение, которое может решить проблему автомобилистов северных территорий. Она предлагает подогревать автомобили через теплообменник от центральной системы отопления многоквартирных домов и теплотрасс.
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Вайпер .
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 31.12.16 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Белгороде , подогрев то зачем ? Жил до 2011 года на Харгоре , уже тогда во дворе еле авто притуляешь , оставался узенький проезд , для ночных такси , ещё и подогрев на столб тянуть :-(

Хохол
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...




Отправлено: 01.01.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А не лучше будет перенять опыт финнов? Там у них у каждого дома есть своя парковка с номером и двумя розетками 220 вольт и два таймера. В первую розетку подключается шнур обогревателя антифриза в двигателе а на таймере настраивают время включения. Во вторую розетку подключают обогреватель салона и так же настраивается по времени. Утром в назначенное время всё включается и к выезду автомобиль готов к эксплуатации. Экономится топливо на прогрев,следовательно и износ деталей от зимней эксплуатации уменьшается в разы и к выезду в салоне комфортная температура... А тут что то с чем то...воду горячую подключай.. обжигайся обливайся да одна только морока...

Разумно . Электричество в десять раз дешевле бензина . Экономия на лицо . А вот по поводу изобретения которое в новости , эт геморойная-фантастика . Машина является средством передвижения которая не стационарное , и каждое подключение к магистральной сети теплоснабжения , которое имеет не маленькое давление , будет требовать сложное соединение . Не каждый захочет бегать каждое утро с разводным ключём , подключая своего железного коня к общей магистрали .

§ Vital
Re: 14-летняя школьница из Якутии решила зимнюю проблему...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3801
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.01.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При любом раскладе Нобель ей светит. А наше дело . Поздравить. :lol:
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