Цитата: ВЧК:

А не лучше будет перенять опыт финнов? Там у них у каждого дома есть своя парковка с номером и двумя розетками 220 вольт и два таймера. В первую розетку подключается шнур обогревателя антифриза в двигателе а на таймере настраивают время включения. Во вторую розетку подключают обогреватель салона и так же настраивается по времени. Утром в назначенное время всё включается и к выезду автомобиль готов к эксплуатации. Экономится топливо на прогрев,следовательно и износ деталей от зимней эксплуатации уменьшается в разы и к выезду в салоне комфортная температура... А тут что то с чем то...воду горячую подключай.. обжигайся обливайся да одна только морока...

Разумно . Электричество в десять раз дешевле бензина . Экономия на лицо . А вот по поводу изобретения которое в новости , эт геморойная-фантастика . Машина является средством передвижения которая не стационарное , и каждое подключение к магистральной сети теплоснабжения , которое имеет не маленькое давление , будет требовать сложное соединение . Не каждый захочет бегать каждое утро с разводным ключём , подключая своего железного коня к общей магистрали .