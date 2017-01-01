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В пилотном режиме до 31 декабря 2017 года действует безвизовый режим до 15 календарных дней в одностороннем порядке для граждан 19 государств:
• Австралия, Венгрия, Италия, Монако, Бельгия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Великобритания, США, Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Японии.
С 1 января 2017 года планируется ввести безвизовый режим сроком до 30 дней для граждан следующих стран:
• ОАЭ, Малайзия, Сингапур и Монако;
• Для 35 стран ОЭСР: США, Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Новая Зеландия, Япония, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Республика Корея, Латвия, Люксембург, Венгрия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Турция, Великобритания, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония
Так на сколько - мне освобождение?
На 15 или 30 дней?
Понял,на 16 день придут и штраф?
Да лучше визу - взять.
Дешевле будет. А содержать - Полицию,
я не собираюсь...