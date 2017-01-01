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§ NG.kz
Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми стран мира
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26674
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Список стран, граждане которых теперь смогут беспрепятственно посетить Казахстан, расширен в связи с проведением международной выставки ЭКСПО-2017.
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§ witas
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...
witas


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 01.01.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно, никто не отписался..............
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§ Дантист
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 01.01.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чужим гражданам режим ослабевают, своим ужесточают. Больше своих боятся что ли?
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глас народа
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...




Отправлено: 01.01.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно, никто не отписался..............

желающих бегать по ярмаркам и покупать яйцо, крупы, сахар на 3- 3-5 тенге дешевле, чем в магазинах, кроме Окраины и стран Африки, в мире просто нет!!!

Однака, в Африке сейчас жарко, а в Кустанае лежит снег и -20 С...
Так что, жители Африки решили обойтись своими бананами,
мандаринами и кокосами...
А жители окраины просто скачут от холода.Даже на майдан выйти им не хо- це-ся!!!!

ВЧК
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...




Отправлено: 01.01.17 - 15:38
Комментарий удален модератором.

§ 07Litra
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8364
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.01.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ожидается, что выставку ЭКСПО-2017 в Казахстане посетят около 500 тысяч иностранных граждан. :-o :-o :-o :-o вот это да! :-o :-o :-o
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§ 07Litra
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8364
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.01.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тута в областном центре,за месяц через ёлочно-новогодний базар прошли 3,5-3,7 миллиона челов... в этом году,все туристические автобусы отстаивались на конечных остановках трамвайно-тролейбусных линий... (с выстроенными по этому случаю стационарными бесплатными сортирами),а проезд по городу опустился до детского тарифа....
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§ 07Litra
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8364
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.01.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Чужим гражданам режим ослабевают,

не всем мой друг,не всем... вот пакистанцев,афганцев,иранцев,сирийцев чёт не хотят видеть... по какому признаку?
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§ drakon
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В моём областном центре,в Гановвере, в год моего
приезда в ГДРу-проходила ЭКСПО,на которую
пришло 18 милиёнов,хотя ожидали 40 милиенов.
Убыток составил - 1.2 миллиарда Евров... :lol:
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глас народа
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...




Отправлено: 01.01.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно, никто не отписался..%%%%%%%%%все

ВСЕ в мире усиленно рассматривают карту СССР:"
откуда- это, мол,
и что
это за
географическая новость"???
(В. Маяковский"Стихи о Советском Паспорте").

Доцент
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...




Отправлено: 01.01.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выставку ЭКСПО-2017 в Казахстане посетят около 500 тысяч иностранных граждан%%%%

Обычно экспозиция страны - хозяйки выставки ЭКСПО оставляет за собой самое большое помещение, чтобы показать всему миру свои успехи.
Интересно, а что выложат хозяева на полки: сноп пшеницы, мешок муки, гость конфет да пакет серых макарон " Султан", куски руд черных и цветных металлов, в колбах нефть и гпз, а не стене карта:"ВСЁ продано иностранцам в 1991-1994 годах".

Рады бы вам продать ещ-щ-щё, да , к сожалению, продавать уже нечего!!!!" 8-)

Хохол
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...




Отправлено: 01.01.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Однака, в Африке сейчас жарко, а в Кустанае лежит снег и -20 С...

Глазок (доцент) , ежели брешешь то брехи по гуглу что ль . Уж неделю стоит -5 , жара , а ты -20 где то выкопал . Цитата:
глас народа:
А жители окраины просто скачут от холода.

Вот ведь писатель-фантаст , лишь бы чё брякнуть . Климат , да , резко-континентальный , поэтому всегда готовы когда сегодня -5 , а завтра -30 , да ещё с ветром . При этом ни кто и ни когда здесь не скакал и не удивлялся от таких сюрпризов природы . Эт Казахстан детка .

Вайпер .
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...




Отправлено: 01.01.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я чего то не соображу , гр.РФ , 90 суток без регистрации ? Если без визы , так оно и было без визы , чего ж тут нового . Если порядок прежний : 30 суток , без реги , остальные 60 суток через МП , то похоже на популистское заявление , - " Все флаги в гости к нам ! " . :lol:

§ drakon
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9247
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В пилотном режиме до 31 декабря 2017 года действует безвизовый режим до 15 календарных дней в одностороннем порядке для граждан 19 государств:

• Австралия, Венгрия, Италия, Монако, Бельгия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Великобритания, США, Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Японии.

С 1 января 2017 года планируется ввести безвизовый режим сроком до 30 дней для граждан следующих стран:

• ОАЭ, Малайзия, Сингапур и Монако;

• Для 35 стран ОЭСР: США, Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Новая Зеландия, Япония, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Республика Корея, Латвия, Люксембург, Венгрия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Турция, Великобритания, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония

Так на сколько - мне освобождение?
На 15 или 30 дней?
Понял,на 16 день придут и штраф?
Да лучше визу - взять.
Дешевле будет. А содержать - Полицию,
я не собираюсь...
:-o
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Хохол
Re: Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48-ми...




Отправлено: 01.01.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А содержать - Полицию,
я не собираюсь...

Вот ведь буржуи , только о себе думают . Полиция у нас на хозрасчёте , ни кто её не содержит . Сами себя кормят . А вот ежели с тебя они штраф возьмут , то он пойдёт на благое дело , иль на здравоохранение , иль на образование . Жалко тебе что ль своих халявных денег (заработанных не кровью и потом ) , на помощь нуждающимся . А то печалишься здесь о нас с утра до вечера , а как дело доходит помочь , так сразу в кусты .
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