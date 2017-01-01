Цитата: глас народа:

Однака, в Африке сейчас жарко, а в Кустанае лежит снег и -20 С...

Глазок (доцент) , ежели брешешь то брехи по гуглу что ль . Уж неделю стоит -5 , жара , а ты -20 где то выкопал . Цитата: глас народа:

А жители окраины просто скачут от холода.

Вот ведь писатель-фантаст , лишь бы чё брякнуть . Климат , да , резко-континентальный , поэтому всегда готовы когда сегодня -5 , а завтра -30 , да ещё с ветром . При этом ни кто и ни когда здесь не скакал и не удивлялся от таких сюрпризов природы . Эт Казахстан детка .